Експорт України до країн ЄС склав майже 28 мільярдів доларів за рік

За 2022 рік Україна вивезла до Євросоюзу на 4% більше товарів ніж до початку повномасштабного вторгнення. Загалом на європейський ринок припадає понад 63% нашого експорту.

Скільки експортувала Україна до ЄС

За 2022 рік Україна експортувала більше продукції до країн ЄС ніж у довоєнний час. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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ЄС — ключовий для України торговий партнер. На європейський ринок припадає понад 63% нашого експорту. Минулого року ми ввезли до країн ЄС товарів майже на 28 мільярдів доларів, це на 4% більше, ніж до повномасштабної війни,

– розповів він.

Також він додав, що ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро фінансової допомоги. Їх спрямували на бюджетні видатки, тобто зарплати та пенсії.

Днями місія МВФ розпочала перегляд програми розширеного кредитування. Мета — синхронізувати її з економічними та фінансовими реаліями. Нагадаю, що програма розрахована на чотири роки, має обсяг 15,6 мільярда доларів, перший транш — 2,7 мільярда доларів — уже надійшов до держбюджету,

– доповнив Шмигаль.

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