Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков из Украины в одном из пунктов пропуска

Один из пропускных пунктов в Польшу заблокировал движение украинских грузовиков в соседнюю страну. Обычный транспорт может двигаться в обычном режиме.

Что произошло

Польские фермеры заблокировали движение украинских грузовиков из-за пункта пропуска "Шегини". Об этом сообщила пограничная служба.

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Перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу,

– говорится в сообщении.

Грузовики на въезд в Украину пропускают в обычном режиме. Так же беспрепятственно двигаются автомобили и автобусы.

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Ситуация разрешилась, по состоянию на 14:54 движение грузовиков возобновился

ЕС продолжает действующее со 2 мая постановление, действовавшее до 5 июня. В то же время, транзит этих зерновых не запрещается. Запрет касается таких стран:

Болгарию;

Польшу;

Румынию;

Венгрию;

Словакия.

В документе говорится, что Еврокомиссия создала совместную координационную платформу для координации усилий этих стран, а также Украины. Это поможет улучшить торговые отношения между Союзом и Украиной, включая транзит сельскохозяйственной продукции.