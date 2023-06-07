Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков из Украины в одном из пунктов пропуска
Источник:Госпогранслужба
Один из пропускных пунктов в Польшу заблокировал движение украинских грузовиков в соседнюю страну. Обычный транспорт может двигаться в обычном режиме.
Что произошло
Польские фермеры заблокировали движение украинских грузовиков из-за пункта пропуска "Шегини". Об этом сообщила пограничная служба.
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Перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу,
– говорится в сообщении.
Грузовики на въезд в Украину пропускают в обычном режиме. Так же беспрепятственно двигаются автомобили и автобусы.Обновление! Ситуация разрешилась, по состоянию на 14:54 движение грузовиков возобновился.
Еврокомиссия продлила запрет на ввоз агропродукции из Украины
ЕС продолжает действующее со 2 мая постановление, действовавшее до 5 июня. В то же время, транзит этих зерновых не запрещается. Запрет касается таких стран:
- Болгарию;
- Польшу;
- Румынию;
- Венгрию;
- Словакия.
В документе говорится, что Еврокомиссия создала совместную координационную платформу для координации усилий этих стран, а также Украины. Это поможет улучшить торговые отношения между Союзом и Украиной, включая транзит сельскохозяйственной продукции.