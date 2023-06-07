Польські фермери заблокували проїзд вантажівок з України на одному з пунктів пропуску

Один із пропускних пунктів до Польщі заблокував рух українських вантажівок до сусідньої країни. Звичайний транспорт може рухатися у звичайному режимі.

Що сталося

Польські фермери заблокували рух українських вантажівок через пункт пропуску "Шегині". Про це повідомила прикордонна служба.

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Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі,

– йдеться у повідомленні.

Вантажівки на в'їзд в Україну пропускають у звичному режимі. Так само безперешкодно рухаються автомобілі та автобуси.

Єврокомісія продовжила заборону на ввезення агропродукції з України

Ситуація вирішилася, станом на 14:54 рух вантажівок відновився

ЄС продовжує чинну із 2 травня постанову, яка діяла до 5 червня. Водночас транзит цих зернових не забороняється. Заборона стосується таких країн:

Болгарію;

Польщу;

Румунію;

Угорщину;

Словаччину.

У документі зазначено, що Єврокомісія створила спільну координаційну платформу для координації зусиль цих країн, а також України. Це допоможе покращити торговельні відносини між Союзом та Україною, включно з транзитом сільськогосподарської продукції.