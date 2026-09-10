Громкое назначение в KSE: Юлия Свириденко будет готовить новое поколение бизнесменов

Сфера отечественного бизнес-образования стоит на пороге масштабных преобразований в связи с новыми кадровыми перестановками. Уже в ближайшее время подготовка украинских предпринимателей перейдет на совершенно иной уровень управления.

Кто именно займется подготовкой украинских предпринимателей

Сфера отечественного бизнес-образования стоит на пороге масштабных преобразований в связи с новыми кадровыми перестановками, рассказал президент KSE Тимофей Милованов. Уже в скором времени подготовка украинских предпринимателей перейдет на совершенно иной уровень управления, сообщил он.

С 10 сентября бизнес-школу Киевской школы экономики (KSE) официально возглавит Юлия Свириденко. Об этом громком кадровом решении сообщил президент учебного заведения Тимофей Милованов на своей странице в соцсетях.

По его словам, Украина давно заслуживает бизнес-образования мирового уровня, и теперь эта цель становится реальностью. "Мы вместе с Юлией Свириденко сделаем прекрасные, невероятные вещи", – подчеркнул Милованов. Он также отметил, что новая модель работы университета максимально прозрачна: учебное заведение привлекает лучших специалистов и предоставляет им полную свободу для творчества и развития.

Как это повлияет на будущее украинского бизнеса

Сама Юлия Свириденко уже обозначила главные приоритеты на новой должности. Она сосредоточится на работе с молодыми предпринимателями, стремящимися строить и масштабировать свои компании именно в Украине. Главная цель – превратить уникальный украинский опыт управления в условиях кризисов в глобальное конкурентное преимущество.

"KSE Business School должна готовить руководителей, которые будут создавать следующее поколение технологий, строить конкурентоспособные компании и помогать Украине переходить от роли страны, генерирующей инновации, к стране, экспортирующей знания, решения и управленческий опыт", – пояснила свое видение Свириденко.

Стоит отметить, что процесс обновления руководства KSE сопровождался активными консультациями с международными партнерами. Тимофей Милованов рассказал, что предварительно обсудил назначение Свириденко с рядом иностранных послов. Дипломаты высоко оценили такой шаг, что открывает дополнительные возможности для интеграции украинского бизнес-образования в мировой контекст и привлечения новых инвестиций в развитие отечественных предпринимателей.

Кстати, недавно мы сообщали, что "Нафтогаз" рассматривал различные кандидатуры на должность нового руководителя, среди них была и Юлия Свириденко. Главной целью этого кадрового решения станет поиск средств для закупки газа.