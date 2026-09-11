Компания JYSK приостанавливает свою работу в двух торговых центрах: где закроется популярный магазин

Международная сеть JYSK временно приостановила работу своих магазинов в двух торговых центрах страны. На данный момент приостановка действует на неопределенный срок.

Почему и где JYSK приостанавливает свою работу

Исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница сообщил о значительных разрушениях и очередных финансовых потерях.

Евгений Иваница Исполнительный директор JYSK в Украине Вновь был нанесен удар по ТЦ "Амстор" в Запорожье и ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Значительные разрушения и очередные финансовые потери. Работа магазинов приостановлена на неопределенный срок.

Он добавил, что уровень террора вышел на новый уровень. Но главное, что все сотрудники целы.

Компания и в дальнейшем будет ставить во главу угла безопасность людей и осуществлять деятельность только при отсутствии всех типов воздушных тревог, независимо от их классификации,

– написал Иваница.

Напомним, что россияне провели атаку на ТЦ "Амстор" в Запорожье. Торговый центр получил существенные повреждения.

А ТЦ "Мануфактура" в Сумах враг совершил две атаки. В результате первой атаки погибли и пострадали люди.