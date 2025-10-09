Оборона и безопасность остается главным приоритетом Украины в условиях войны. Поэтому Кабмин выделил дополнительные средства на нужды Министерства обороны в 2025 году.

Сколько средств получит Минобороны?

Ведомство получит еще 36,6 миллиардов гривен. Эти средства станут финансовым ресурсом для укрепления обороноспособности страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Министерство обороны планирует распределить дополнительные средства на покрытие наиболее приоритетных потребностей. Они должны обеспечить:

выполнение программ по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса;

внедрение новейших технологий;

закупки оружия и военной техники;

и расширение мощностей производства в оборонной индустрии.

Работаем комплексно и системно для усиления Украины оружием отечественного производства, что будет наносить врагу непоправимые потери,

– подчеркнул Шмыгаль.

Важно! Кроме того, по словам министра, 500 миллионов гривен из этих дополнительных средств направят на поддержку украинских производителей оружия.

Как увеличивают расходы на армию?

Недавно, напомним, правительство согласовало изменения в бюджет на 2025 год. По сообщению народного депутата Ярослава Железняка, расходы из общего фонда госбюджета должны увеличить на 317 миллиардов гривен.

По словам нардепа, большую часть этих средств направят Министерству обороны. Кроме приобретения и модернизации вооружения, финансирование также пойдет на заработные платы военным и другие обязательные выплаты защитникам.

Как будут финансировать Минобороны в следующем году?