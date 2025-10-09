Від зброї до нових технологій: уряд направив мільярди на вітчизняну оборонку
- Кабмін виділив додаткові 36,6 мільярда гривень на потреби Міністерства оборони у 2025 році для зміцнення обороноздатності країни.
- 500 мільйонів гривень з додаткових коштів планується направити на підтримку українських виробників зброї.
Оборона та безпека залишається головним пріоритетом України в умовах війни. Тому Кабмін виділив додаткові кошти на потреби Міністерства оборони у 2025 році.
Скільки коштів отримає Міноборони?
Відомство отримає ще 36,6 мільярда гривень. Ці кошти стануть фінансовим ресурсом для зміцнення обороноздатності країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
Міністерство оборони планує розподілити додаткові кошти на покриття найбільш пріоритетних потреб. Вони мають забезпечити:
- виконання програм з розвитку українського оборонно-промислово комплексу;
- впровадження новітніх технологій;
- закупівлі зброї та військової техніки;
- та розширення потужностей виробництва в оборонній індустрії.
Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат,
– наголосив Шмигаль.
Важливо! Окрім того, за словами міністра, 500 мільйонів гривень із цих додаткових коштів направлять на підтримку українських виробників зброї.
Як збільшують витрати на армію?
Нещодавно, нагадаємо, уряд погодив зміни до бюджету на 2025 рік. За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, видатки із загального фонду держбюджету мають збільшити на 317 мільярдів гривень.
За словами нардепа, більшу частину цих коштів направлять Міністерству оборони. Окрім придбання та модернізації озброєння, фінансування також піде на заробітні плати військовим та інші обов'язкові виплати захисникам.
Як фінансуватимуть Міноборони наступного року?
У проєкті Держбюджету на 2026 рік фінансування Міністерства оборони України зросте до 1,924 трильйона гривень. Для порівняння, у 2025 році на потреби оборонного відомства було передбачено 1,912 трильйона гривень. Таким чином, збільшення становить 11,4 мільярда гривень, або близько 0,6%.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що зараз уряд спрямовує власні надходження та запозичення на забезпечення Сил оборони – це і грошове забезпечення військових, і підтримка їхніх родин, і розвиток системи ППО, а також створення та виробництво української зброї, зокрема безпілотників.
Втім, не всі у владі задоволені проєктом бюджету. Голова комітету ВР з фінансів Данило Гетманцев розкритикував документ, назвавши головним його недоліком саме недостатнє фінансування оборони та безпеки. Він попередив, що якщо бойові дії залишатимуться такими ж інтенсивними, уже навесні 2026 року уряд буде змушений шукати додаткові сотні мільярдів гривень на військові потреби.