Оборона та безпека залишається головним пріоритетом України в умовах війни. Тому Кабмін виділив додаткові кошти на потреби Міністерства оборони у 2025 році.

Скільки коштів отримає Міноборони?

Відомство отримає ще 36,6 мільярда гривень. Ці кошти стануть фінансовим ресурсом для зміцнення обороноздатності країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Міністерство оборони планує розподілити додаткові кошти на покриття найбільш пріоритетних потреб. Вони мають забезпечити:

виконання програм з розвитку українського оборонно-промислово комплексу;

впровадження новітніх технологій;

закупівлі зброї та військової техніки;

та розширення потужностей виробництва в оборонній індустрії.

Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат,

– наголосив Шмигаль.

Важливо! Окрім того, за словами міністра, 500 мільйонів гривень із цих додаткових коштів направлять на підтримку українських виробників зброї.

Як збільшують витрати на армію?

Нещодавно, нагадаємо, уряд погодив зміни до бюджету на 2025 рік. За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, видатки із загального фонду держбюджету мають збільшити на 317 мільярдів гривень.

За словами нардепа, більшу частину цих коштів направлять Міністерству оборони. Окрім придбання та модернізації озброєння, фінансування також піде на заробітні плати військовим та інші обов'язкові виплати захисникам.

Як фінансуватимуть Міноборони наступного року?