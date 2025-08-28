В Украине всегда была распространена культура застолий, где ели, пили и хорошо проводили время. Напиток в бокале и сегодня много говорит о стиле жизни, уровне благосостояния и даже об отношении человека к собственному здоровью.

За последнее десятилетие в Украине произошло тихое, но показательное изменение в этой сфере, которое невозможно не заметить. То, что еще недавно казалось неизменной традицией, постепенно приобретает современные оттенки. Как трансформировались вкусы украинцев, разбирался 24 Канал.

Какие напитки чаще всего употребляют украинцы?

В начале 2000-х годов водка оставалась безоговорочным лидером на украинских столах как символ застолья и национальной традиции.

Это было время, когда именно крепкие напитки определяли культуру празднования, влияли на социальные связи и задавали тон атмосфере любого застолья. Впрочем, за последние десять лет алкогольная культура в Украине заметно изменилась.

Спрос на алкоголь в Украине стабильно высокий / Фото Shutterstock

Это хорошо заметно в цифрах: 77% украинцев признаются, что употребляют алкоголь, поэтому спрос остается стабильным даже в непростые времена. Война серьезно ударила по рынку:

в 2022 году объемы продаж упали почти на треть;

но уже в 2023 – 2024 годах отрасль начала восстанавливаться.

Общая тенденция сейчас очевидна: украинцы пьют не меньше, но подходят к выбору значительно избирательнее. На первый план выходят качество, разнообразие и новые вкусовые впечатления.

Украинцы стали очень придирчиво выбирать алкоголь / Фото Shutterstock

В то же время на выбор влияет и экономическая ситуация, в частности в 2025 году цены на алкоголь существенно выросли:

пиво подорожало на 11,3% ,

, вино – на 7,8% ;

; тогда как водка выросла в цене лишь на 2,2%: это делает ее относительно доступной по сравнению с другими категориями.

Поэтому современный потребитель готов купить меньше, но выбрать более качественное. Это уже заметно на полках магазинов: все больше украинцев обращают внимание на премиальные и вкусовые вариации алкоголя.

Как бренды подстраиваются под тренды?

И поскольку в Украине выросла культура потребления, то вместе с ней выросли и ожидания.

Во-первых, в тренде дегустация и новые впечатления . Потребитель выбирает напитки, которые можно смаковать, раскрывая нюансы аромата и послевкусия.

. Потребитель выбирает напитки, которые можно смаковать, раскрывая нюансы аромата и послевкусия. Во-вторых, популярность приобрели премиальные и вкусовые вариации водки . Они позволяют ей конкурировать с вином и виски, оставаясь при этом частью украинской традиции.

. Они позволяют ей конкурировать с вином и виски, оставаясь при этом частью украинской традиции. В-третьих, водка перестала быть лишь "массовым" продуктом. Теперь она ассоциируется с качеством, стилем и особыми моментами.

В таких условиях выигрывают бренды, которые умеют совместить традицию и современность.



Украинские потребители выбирают качественные алкогольные товары / Фото Shutterstock

Один из самых ярких примеров – Hetman. Это первая элитная украинская водка, известная в более чем 50 странах мира, которая уже много лет подряд оставляет приоритетом именно качество.

Философия бренда базируется на четырех ключевых принципах:

использование только натуральных ингредиентов ;

; карпатская родниковая вода , формирующая до 60% вкуса;

, формирующая до 60% вкуса; структуризация спирта для более мягкого ощущения;

для более мягкого ощущения; фильтрация через горный хрусталь, которая придает напитку кристальной чистоты.

И уже с начала лета Hetman делает следующий шаг – выходит на рынок с новыми вкусовыми позициями. Это натуральные водки с легкими акцентами, которые перекликаются с трендом на разнообразие и натуральность.

Обратите внимание! Это не отход от классики, а ее современное развитие для Украины, которая стремится экспериментировать, но одновременно остается верной традициям.

Что влияет на выбор украинского потребителя?

Теперь для украинцев важно не только "что пить", но и "как пить": чувствовать разнообразие, наслаждаться вкусом и даже историей бренда. То есть выросла сама культура потребления.

Украинцам нравится дегустировать алкоголь / Фото Shutterstock

Не менее важный фактор смена поколений. В частности, молодежь тяготеет к более легким напиткам.

Вино стало напитком для молодежи, жителей больших городов и тех, кто ориентируется на тренды здорового образа жизни. В нем ценят натуральность, легкость и культуру дегустации.

стало напитком для молодежи, жителей больших городов и тех, кто ориентируется на тренды здорового образа жизни. В нем ценят натуральность, легкость и культуру дегустации. Виски все чаще воспринимается как атрибут статуса. Это напиток для тех, кто ищет особый вкус и ощущение "европейскости".

все чаще воспринимается как атрибут статуса. Это напиток для тех, кто ищет особый вкус и ощущение "европейскости". Крафтовое пиво уверенно заняло свою нишу. Его популярность возросла на волне развития локальных пивоварен.

уверенно заняло свою нишу. Его популярность возросла на волне развития локальных пивоварен. При этом, водка беспрекословно остается в списке "специальных случаев" как символ традиции и постоянства.

Свою роль играет и мода на натуральность. Украинцы все больше доверяют продуктам с четким происхождением и прозрачной рецептурой. Натуральные ингредиенты, качественная вода и современные технологии становятся главным аргументом в пользу выбора.

Так как изменились вкусы украинцев?

За последнее десятилетие алкогольные предпочтения украинцев стали гораздо шире. Если когда-то водка беспрекословно доминировала на столе, то сегодня ее место разделили вино, виски и пиво.

Впрочем, водка не исчезла из трендов. Наоборот, она изменила свое лицо. С массового атрибута застолья она превратилась в премиальный продукт, который ассоциируется с качеством и стилем.

И именно те бренды, которые почувствовали эту трансформацию первыми, сегодня формируют новую культуру потребления. Один из них – Hetman, сочетающий историю, инновации и вкус.