Фокус – на качество: что изменилось во вкусах украинцев за последние 10 лет
В Украине всегда была распространена культура застолий, где ели, пили и хорошо проводили время. Напиток в бокале и сегодня много говорит о стиле жизни, уровне благосостояния и даже об отношении человека к собственному здоровью.
За последнее десятилетие в Украине произошло тихое, но показательное изменение в этой сфере, которое невозможно не заметить. То, что еще недавно казалось неизменной традицией, постепенно приобретает современные оттенки. Как трансформировались вкусы украинцев, разбирался 24 Канал.
Какие напитки чаще всего употребляют украинцы?
В начале 2000-х годов водка оставалась безоговорочным лидером на украинских столах как символ застолья и национальной традиции.
Это было время, когда именно крепкие напитки определяли культуру празднования, влияли на социальные связи и задавали тон атмосфере любого застолья. Впрочем, за последние десять лет алкогольная культура в Украине заметно изменилась.
Спрос на алкоголь в Украине стабильно высокий / Фото Shutterstock
Это хорошо заметно в цифрах: 77% украинцев признаются, что употребляют алкоголь, поэтому спрос остается стабильным даже в непростые времена. Война серьезно ударила по рынку:
- в 2022 году объемы продаж упали почти на треть;
- но уже в 2023 – 2024 годах отрасль начала восстанавливаться.
Общая тенденция сейчас очевидна: украинцы пьют не меньше, но подходят к выбору значительно избирательнее. На первый план выходят качество, разнообразие и новые вкусовые впечатления.
Украинцы стали очень придирчиво выбирать алкоголь / Фото Shutterstock
В то же время на выбор влияет и экономическая ситуация, в частности в 2025 году цены на алкоголь существенно выросли:
- пиво подорожало на 11,3%,
- вино – на 7,8%;
- тогда как водка выросла в цене лишь на 2,2%: это делает ее относительно доступной по сравнению с другими категориями.
Поэтому современный потребитель готов купить меньше, но выбрать более качественное. Это уже заметно на полках магазинов: все больше украинцев обращают внимание на премиальные и вкусовые вариации алкоголя.
Как бренды подстраиваются под тренды?
И поскольку в Украине выросла культура потребления, то вместе с ней выросли и ожидания.
- Во-первых, в тренде дегустация и новые впечатления. Потребитель выбирает напитки, которые можно смаковать, раскрывая нюансы аромата и послевкусия.
- Во-вторых, популярность приобрели премиальные и вкусовые вариации водки. Они позволяют ей конкурировать с вином и виски, оставаясь при этом частью украинской традиции.
- В-третьих, водка перестала быть лишь "массовым" продуктом. Теперь она ассоциируется с качеством, стилем и особыми моментами.
В таких условиях выигрывают бренды, которые умеют совместить традицию и современность.
Украинские потребители выбирают качественные алкогольные товары / Фото Shutterstock
Один из самых ярких примеров – Hetman. Это первая элитная украинская водка, известная в более чем 50 странах мира, которая уже много лет подряд оставляет приоритетом именно качество.
Философия бренда базируется на четырех ключевых принципах:
- использование только натуральных ингредиентов;
- карпатская родниковая вода, формирующая до 60% вкуса;
- структуризация спирта для более мягкого ощущения;
- фильтрация через горный хрусталь, которая придает напитку кристальной чистоты.
И уже с начала лета Hetman делает следующий шаг – выходит на рынок с новыми вкусовыми позициями. Это натуральные водки с легкими акцентами, которые перекликаются с трендом на разнообразие и натуральность.
Обратите внимание! Это не отход от классики, а ее современное развитие для Украины, которая стремится экспериментировать, но одновременно остается верной традициям.
Что влияет на выбор украинского потребителя?
Теперь для украинцев важно не только "что пить", но и "как пить": чувствовать разнообразие, наслаждаться вкусом и даже историей бренда. То есть выросла сама культура потребления.
Украинцам нравится дегустировать алкоголь / Фото Shutterstock
Не менее важный фактор смена поколений. В частности, молодежь тяготеет к более легким напиткам.
- Вино стало напитком для молодежи, жителей больших городов и тех, кто ориентируется на тренды здорового образа жизни. В нем ценят натуральность, легкость и культуру дегустации.
- Виски все чаще воспринимается как атрибут статуса. Это напиток для тех, кто ищет особый вкус и ощущение "европейскости".
- Крафтовое пиво уверенно заняло свою нишу. Его популярность возросла на волне развития локальных пивоварен.
- При этом, водка беспрекословно остается в списке "специальных случаев" как символ традиции и постоянства.
Свою роль играет и мода на натуральность. Украинцы все больше доверяют продуктам с четким происхождением и прозрачной рецептурой. Натуральные ингредиенты, качественная вода и современные технологии становятся главным аргументом в пользу выбора.
Так как изменились вкусы украинцев?
За последнее десятилетие алкогольные предпочтения украинцев стали гораздо шире. Если когда-то водка беспрекословно доминировала на столе, то сегодня ее место разделили вино, виски и пиво.
Впрочем, водка не исчезла из трендов. Наоборот, она изменила свое лицо. С массового атрибута застолья она превратилась в премиальный продукт, который ассоциируется с качеством и стилем.
И именно те бренды, которые почувствовали эту трансформацию первыми, сегодня формируют новую культуру потребления. Один из них – Hetman, сочетающий историю, инновации и вкус.