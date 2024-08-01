Произошел рост: какая средняя пенсия в Украине сейчас

В 2024 году пенсии большинства украинцев выросли. Этому способствовало проведение индексации, перерасчетов и начисление разного рода доплат.

Какие пенсии получают украинцы сейчас

Сейчас в Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров. В среднем они получают 5 816,62 гривны.

Читайте также Могут и не пенсионеры: как самостоятельно посчитать размер будущей пенсии

Большинство украинцев – 26,14% получают пенсию менее 3 тысяч гривен. Другие пенсионеры, по состоянию на 1 июля, имеют такие выплаты:

от 3 001 до 4 000 гривен имеют выплаты 17,32% лиц, для сравнения, в 2023 году такие выплаты имели 21,26% пенсионеров;

имеют выплаты 17,32% лиц, для сравнения, в 2023 году такие выплаты имели 21,26% пенсионеров; от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59% – в прошлом году такую пенсию имели 15,02% пенсионеров;

– 18,59% – в прошлом году такую пенсию имели 15,02% пенсионеров; от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47% – в 2023 году такие пенсии получали 23,24%.

Средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров также претерпела изменения. Сейчас она составляет – 6 216,20 гривны. Всего в Украине проживает 2,7 миллиона работающих пенсионеров.