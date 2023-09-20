Tesla и несколько коробок пиц: что можно было купить за 1 биткойн каждый год

Биткойн был создан в 2009 году и после того испытывал как резкие взлеты, так и кардинальные спады. С тех пор вещи, которые могли себе позволить владельцы биткойнов, также менялись от мелочей до дорогих автомобилей.

Что можно было купить за биткойн каждый год

В целом первая транзакция с биткойном была совершена в 2010 году, когда мужчина купил две пиццы за 10 000 биткойнов, тогда суммарно стоивших 41 доллар. Со временем стоимость монеты увеличилась, и на своем пике она стоила 67 617 долларов за монету, чего было предостаточно, чтобы купить автомобиль Tesla Model Y.

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Так что на пике своей стоимости каждый год можно было приобрести:

в 2015 году (465 долларов за монету) – 3,5 акции Netflix или 5 ночей на Airbnb;

в 2016 году (977 долларов за монету) – 48 Ethereum или ужин на двоих в подводном ресторане на Мальдивах;

в 2017-18 годах (19 655 долларов за монету) – 300+ акций Apple или 13 ночей в отеле Trump International в Лас-Вегасе;

в 2019 году (12 996 долларов за монету) – 69 лет премиум-подписки Netflix или 334 BNB;

в 2020 году (28 837 долларов за монету) – один из самых дорогих рейсов компании Etihad Airways из Сан-Франциско в Абу-Даби или 196 акций NVIDIA;

в 2021 году (67 617 долларов за монету) – Tesla Model Y 2021 или 2 ночи в королевском номере Burj Al Arab;

в 2022 году (47 816 долларов за монету) – 3 эффективных машины для майнинга биткойнов или 417 акций Exxon Mobil;

в 2023 году (31 446 долларов за монету) – 62,6 акции NVIDIA или 47 лет Netflix Premium.

Кандидат в президенты США хочет зарплату в крипте

Мэр Майами, являющийся кандидатом от Республиканской партии, Фрэнсис Суарес хочет получать свою зарплату в биткойнах

Я делаю это сейчас в должности мэра Майами и не вижу причин, почему бы мне не делать это в должности президента,

– сказал он.

Также политик пообещал ввести реформы по содействию гипербиткойнизации и не поддерживать CBDC (цифровые валюты центробанков).