Tesla и несколько коробок пиц: что можно было купить за 1 биткойн каждый год
Биткойн был создан в 2009 году и после того испытывал как резкие взлеты, так и кардинальные спады. С тех пор вещи, которые могли себе позволить владельцы биткойнов, также менялись от мелочей до дорогих автомобилей.
Что можно было купить за биткойн каждый год
В целом первая транзакция с биткойном была совершена в 2010 году, когда мужчина купил две пиццы за 10 000 биткойнов, тогда суммарно стоивших 41 доллар. Со временем стоимость монеты увеличилась, и на своем пике она стоила 67 617 долларов за монету, чего было предостаточно, чтобы купить автомобиль Tesla Model Y.
Читайте также Пятое место по принятию криптоактивов: Украина вошла в новый рейтинг
Так что на пике своей стоимости каждый год можно было приобрести:
- в 2015 году (465 долларов за монету) – 3,5 акции Netflix или 5 ночей на Airbnb;
- в 2016 году (977 долларов за монету) – 48 Ethereum или ужин на двоих в подводном ресторане на Мальдивах;
- в 2017-18 годах (19 655 долларов за монету) – 300+ акций Apple или 13 ночей в отеле Trump International в Лас-Вегасе;
- в 2019 году (12 996 долларов за монету) – 69 лет премиум-подписки Netflix или 334 BNB;
- в 2020 году (28 837 долларов за монету) – один из самых дорогих рейсов компании Etihad Airways из Сан-Франциско в Абу-Даби или 196 акций NVIDIA;
- в 2021 году (67 617 долларов за монету) – Tesla Model Y 2021 или 2 ночи в королевском номере Burj Al Arab;
- в 2022 году (47 816 долларов за монету) – 3 эффективных машины для майнинга биткойнов или 417 акций Exxon Mobil;
- в 2023 году (31 446 долларов за монету) – 62,6 акции NVIDIA или 47 лет Netflix Premium.
Кандидат в президенты США хочет зарплату в крипте
Мэр Майами, являющийся кандидатом от Республиканской партии, Фрэнсис Суарес хочет получать свою зарплату в биткойнах
Я делаю это сейчас в должности мэра Майами и не вижу причин, почему бы мне не делать это в должности президента,
– сказал он.
Также политик пообещал ввести реформы по содействию гипербиткойнизации и не поддерживать CBDC (цифровые валюты центробанков).WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.