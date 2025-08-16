Некоторые украинцы могут получить выплаты на питание
- Право на компенсацию за питание в 2025 году имеют чернобыльцы, в частности участники ликвидации аварии на ЧАЭС и другие пострадавшие с первой или второй категорией.
- Для получения компенсации нужно подать заявление с документами в Пенсионный фонд, ЦНАП, местного совета или онлайн, а назначение выплат осуществляется в течение 10 дней.
Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на дополнительные выплаты на питание. Кто их может получить в 2025 году и как их признают, читайте дальше.
Кто может получить деньги на питание?
В Украине право получать деньги на питание имеют чернобыльцы, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
В частности, в 2025 году на выплаты на питание могут претендовать такие категории чернобыльцев:
- участники ликвидации аварии на ЧАЭС и других ядерных аварий с первой или второй категорией;
- лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1 или 2 категорией;
- люди, которые подверглись радиационному облучению первой или второй категории.
Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в Пенсионный фонд, ЦНАП, местного совета или онлайн через "Дію" или сайт ПФУ с необходимыми документами. Выплаты назначают в течение 10 дней после подачи полного пакета документов.
Могут ли отказать в выплатах на питание
Отказать могут в случае отсутствия документов, изменения места регистрации без уведомления или потери статуса, дающего право на выплату.