Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на дополнительные выплаты на питание. Кто их может получить в 2025 году и как их признают, читайте дальше.

Кто может получить деньги на питание?

В Украине право получать деньги на питание имеют чернобыльцы, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В частности, в 2025 году на выплаты на питание могут претендовать такие категории чернобыльцев:

участники ликвидации аварии на ЧАЭС и других ядерных аварий с первой или второй категорией;

лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1 или 2 категорией;

люди, которые подверглись радиационному облучению первой или второй категории.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление в Пенсионный фонд, ЦНАП, местного совета или онлайн через "Дію" или сайт ПФУ с необходимыми документами. Выплаты назначают в течение 10 дней после подачи полного пакета документов.