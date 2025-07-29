Как назначают пенсии чернобыльцам?

Ликвидаторам и пострадавшим от аварии ЧАЭС в 2025 году назначают государственную и дополнительную пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсии по возрасту украинцам, которые работали или жили в районах радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет.

Лицам с инвалидностью, если установили связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсию назначают в размере возмещения фактических убытков на основе зарплаты, которую человек получал в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или с зарплаты, определенной из пятикратного размера минимальной зарплаты.

В случае смерти кормильца, если он принадлежал к пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, нетрудоспособным членам его семьи назначают пенсию в связи с потерей кормильца.

Важно! "Чернобыльские" пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца назначают только одного вида, если есть право на несколько. Однако человек может сам выбирать пенсию.

Какой размер пенсии в августе 2025 года?

В августе 2025 года минимальный размер для пенсионеров из числа ликвидаторов аварии составляет:

для I группы инвалидности – 17 486,60 гривны;

для II группы инвалидности – 13 989,28 гривны;

для ІІІ группы инвалидности – 10 491,96 гривни.

Минимальная пенсия в связи с потерей кормильца составляет:

50% пенсии по инвалидности умершего на одного нетрудоспособного члена семьи;

100% пенсии по инвалидности умершего на двух и более нетрудоспособных членов семьи.

Кроме того, неработающим пенсионерам, постоянно проживающих в зоне отчуждения, предусмотрена доплата. Ее размер в 2025 году составляет 2 361 гривну.

Стоит знать! Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью, которая наступила вследствие аварии на ЧАЭС, зависит от размера средней зарплаты по Украине, с которой уплачивались страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии за прошлый год. Таким образом, "чернобыльские" пенсии в августе 2025 года не изменятся по сравнению с июлем.