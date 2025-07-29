Як призначають пенсії чорнобильцям?

Ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС у 2025 році призначають державну та додаткову пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсії за віком українцям, які працювали або жили в районах радіоактивного забруднення, призначаються зі зменшенням пенсійного віку на 1-13 років.

Особам з інвалідністю, якщо встановили зв'язок інвалідності із Чорнобильською катастрофою, пенсію призначають у розмірі відшкодування фактичних збитків на основі зарплати, яку людина отримувала в зоні відчуження в 1986-1990 роках, або із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

У разі смерті годувальника, якщо він належав до постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, непрацездатним членам його родини призначають пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Важливо! "Чорнобильські" пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника призначають тільки одного виду, якщо є право на кілька. Однак людина може сама обирати пенсію.

Який розмір пенсії у серпні 2025 року?

У серпні 2025 року мінімальний розмір для пенсіонерів з-поміж ліквідаторів аварії складає:

для І групи інвалідності – 17 486,60 гривні;

для ІІ групи інвалідності – 13 989,28 гривні;

для ІІІ групи інвалідності – 10 491,96 гривні.

Мінімальна пенсія у зв’язку з втратою годувальника становить:

50% пенсії по інвалідності померлого на одного непрацездатного члена сім’ї;

100% пенсії по інвалідності померлого на двох і більше непрацездатних членів сім’ї.

Окрім того, непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні відчуження, передбачена доплата. Її розмір у 2025 році складає 2 361 гривню.

Варто знати! Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю, яка настала внаслідок аварії на ЧАЕС, залежить від розміру середньої зарплати по Україні, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обрахування пенсії за минулий рік. Таким чином, "чорнобильські" пенсії у серпні 2025 року не зміняться у порівнянні з липнем.