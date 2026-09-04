После выезда из ВОТ можно лишиться пенсии: что нужно сделать пенсионерам

Смена места жительства в условиях войны требует от украинцев не только адаптации, но и оперативного решения бюрократических вопросов. Если вовремя не обновить свои данные, можно неожиданно лишиться законных ежемесячных поступлений.

Будут ли выплачивать пенсию после переезда из ВОТ?

Пенсионерам, переехавшим с временно оккупированных территорий в подконтрольную Украине часть страны, необходимо срочно перевести свое пенсионное дело по новому адресу. Это позволит актуализировать данные и избежать приостановки начислений, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

Государство выплачивает деньги по месту фактического проживания, которое вы указываете в заявлении, а не по старой прописке. Подать такое заявление можно лично в любом ближайшем сервисном центре ПФУ.

Справочно! Если же вы предпочитаете цифровые решения, все можно оформить онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг фонда, но для этого понадобится квалифицированная электронная подпись.

Почему требуется идентификация пенсионера?

Отдельные строгие правила действуют для тех, кто до сих пор остается на ВОТ или находится за границей. Чтобы деньги продолжали поступать на карту, такие граждане обязаны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.

Однако, если вы уже выехали на подконтрольную территорию, именно перевод пенсии на новый адрес позволяет актуализировать ваше дело. Главное условие для всех переселенцев остается неизменным – категорически запрещено получать какие-либо страховые или пенсионные выплаты от страны-агрессора.

Что еще может привести к потере пенсии?

Стоит помнить, что смена адреса – не единственный риск для ваших доходов. Как отмечают юристы, "наиболее существенным фактором традиционно является нормативно-правовая база, поэтому украинцы рискуют лишиться пенсий из-за неподтвержденного стажа или выезда в страну, с которой нет соответствующего соглашения".

Кроме того, если вы устроились на работу или открыли ФЛП, об этом следует уведомить ПФУ в течение 10 дней. В противном случае государство начислит излишнюю выплату, и из вашей пенсии будут принудительно вычитать до 20% ежемесячно для погашения долга.