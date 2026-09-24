Пенсия увеличится с 50% до 100%: кому из лиц с II и III группами инвалидности доступна полная выплата
Размер социальных выплат часто зависит от установленной категории, однако существуют вполне законные исключения из правил. При определенных обстоятельствах государство готово существенно увеличить ежемесячные выплаты.
Кому может быть назначена 100% пенсия по возрасту
Пенсия по инвалидности для отдельных категорий граждан может выплачиваться в размере 100% пенсии по возрасту. Это касается, в частности, неработающих пенсионеров с II и III группами инвалидности, если они соответствуют установленным требованиям относительно страхового стажа, напоминает Пенсионный фонд Украины.
По общему правилу пенсия по инвалидности для II группы составляет 90% пенсии по возрасту, а для III группы – 50%. В то же время закон предусматривает случаи, когда выплату могут назначить в полном размере.
Какие условия действуют для II группы инвалидности
Для неработающих лиц со II группой инвалидности размер пенсии может составлять 100% пенсии по возрасту при условии наличия необходимого страхового стажа. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность. Чем позже установлена II группа, тем выше требования к страховому стажу.
Например, если инвалидность установлена в возрасте до 46 лет включительно, необходимо иметь не менее 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин. Для людей, которым II группу инвалидности установили в возрасте до 59 лет, необходимая продолжительность стажа увеличивается до 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин.
То есть для определения права на пенсию в размере 100% учитываются одновременно группа инвалидности, возраст ее установления, страховой стаж и факт работы.
Когда 100% выплаты могут получать люди с III группой
Для III группы общий размер пенсии по инвалидности составляет 50 % пенсии по возрасту. Вместе с тем неработающие лица, которым III группа инвалидности была установлена после достижения пенсионного возраста, при наличии необходимого страхового стажа могут получать пенсию в размере 100% пенсии по возрасту.
Для этой категории установлены повышенные требования к стажу: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если все предусмотренные законодательством условия выполнены, пенсия может выплачиваться не в стандартном размере 50%, а в размере 100% пенсии по возрасту.
Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд
Если человек уже получает пенсию по инвалидности и после этого перестал работать, важно уведомить о смене статуса Пенсионный фонд Украины. Это необходимо, поскольку для неработающих пенсионеров предусмотрены отдельные условия относительно размера пенсионных выплат.
Если после увольнения возникло право на перерасчет, следует обратиться в ПФУ и предоставить документы, необходимые для проведения соответствующего перерасчета. В то же время после трудоустройства пенсионер должен уведомить об этом Пенсионный фонд.
Обратите внимание! Изменение статуса работающего или неработающего пенсионера может повлиять на размер отдельных составляющих выплаты.
Также мы ранее писали о том, что размер пенсии по инвалидности зависит не только от установленной группы. При расчете учитываются страховой стаж и заработок, а в отдельных случаях – дополнительный стаж, который приравнивается к периоду с момента установления инвалидности до достижения пенсионного возраста.