Какая справка гарантирует 300 гривен к пенсии?
По информации Пенсионного фонда, обычная справка может стать основанием для ежемесячной надбавки к пенсии. Такое повышение принадлежит тем украинцам, которые имеют звание "Почетный донор Украины", пишет 24 Канал.
Интересно Выбор между зарплатой и пенсией: что выгоднее получать украинцам
Такие лица получают ежемесячную доплату в размере 10% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель составляет 2 920 гривен, поэтому сумма доплаты равна 292 гривнам.
Обратите внимание! С повышением прожиточного минимума размер надбавки автоматически возрастает.
Кто может стать Почетным донором и как оформить доплату?
Как сообщают в ДонорUA, звание Почетного донора присваивают тем, кто безвозмездно сдал кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз в пределах установленных норм.
И чтобы получить заслуженное повышение, нужно обратиться в ближайшее управление Пенсионного фонда и подать следующие документы:
- заявление о назначении доплаты;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (идентификационный код);
- справку, которая подтверждает звание "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".
Какие еще есть доплаты к пенсии в Украине?
Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, имеют право на ежемесячную доплату, если размер их пенсии не превышает 10 340 гривен.
Кроме того, участникам боевых действий и членам их семей начисляется ежемесячная надбавка в 590 гривен: это 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.