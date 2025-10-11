Какая справка гарантирует 300 гривен к пенсии?

По информации Пенсионного фонда, обычная справка может стать основанием для ежемесячной надбавки к пенсии. Такое повышение принадлежит тем украинцам, которые имеют звание "Почетный донор Украины", пишет 24 Канал.

Такие лица получают ежемесячную доплату в размере 10% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель составляет 2 920 гривен, поэтому сумма доплаты равна 292 гривнам.

Обратите внимание! С повышением прожиточного минимума размер надбавки автоматически возрастает.

Кто может стать Почетным донором и как оформить доплату?

Как сообщают в ДонорUA, звание Почетного донора присваивают тем, кто безвозмездно сдал кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз в пределах установленных норм.

И чтобы получить заслуженное повышение, нужно обратиться в ближайшее управление Пенсионного фонда и подать следующие документы:

заявление о назначении доплаты;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (идентификационный код);

справку, которая подтверждает звание "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Какие еще есть доплаты к пенсии в Украине?