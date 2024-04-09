Чтобы не получить штраф: когда следует провести поверку счетчика

В Украине есть требование обязательной поверки счетчиков для измерения потребления воды, газа, электроэнергии и тепла, указанное в соответствующих нормативных документах. Поверку обязательно должны осуществлять все владельцы счетчиков.

После временной паузы в начале войны, требование о поверке счетчиков было восстановлено в 2023 году.

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Кто должен пройти поверку

Поверку должны проходить все владельцы счетчиков в стране. Они обязаны организовать проверку в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона. Это касается счетчиков для измерения потребления газа, воды, электричества и тепла.

Процедуру может начать как потребитель, так и поставщик услуг. Обычно, сами поставщики информируют потребителей о необходимости проверки.

В случае, если потребитель не помнит, когда в последний раз проводилась проверка его счетчика, специалисты коммунальных служб или соответствующие органы сами выйдут на связь с ним, чтобы сообщить о необходимости в поверке.

Дополнительно специалисты могут провести демонтаж и проверку метрологических параметров счетчика, а затем его повторный монтаж.

Как проходит поверка

Процедура проверки счетчиков в Украине длится до 5 дней. Аккредитованные специалисты посещают место установки счетчика для проведения необходимых проверок и калибровок. Счетчик может быть временно демонтирован для детального осмотра.

Как оплатить услугу

Оплата за поверку счетчика зависит от его типа:

За счетчики газа и электричества отвечает поставщик, и потребителю не нужно ничего оплачивать.

Стоимость поверки счетчиков воды и тепла ложится на плечи потребителя, если тариф не включает эту услугу.

После завершения поверки выдается акт или протокол, который фиксирует результаты проверки. В случае выявления проблем со счетчиком, его могут заменить или отремонтировать.

Невыполнение требований по поверке счетчиков в определенные сроки может привести к прекращению предоставления коммунальных услуг или к начислению штрафов.