Как работают криптовалютные биржи: советы для новичков

Для того чтобы полноценно работать с токенами нужно освоить криптовалютные биржи, что иногда бывает сложно. Однако есть несколько советов, которые помогут разобраться в этой системе гораздо быстрее.

Какой инструмент понадобится начинающим

В первую очередь нужно наблюдать по курсу биткойна, потому что от него зависят курсы всех остальных криптовалют. Это можно сделать благодаря инвестиционным и трейдерским инструментам. Они позволяют определить самые ликвидные и выгодные виды токены, которые можно добавить в свой криптопортфель.

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Одним из таких инструментов является Р2Р, позволяющий осуществлять переводы между пользователями и выводить крипту. К его преимуществам относятся:

можно публиковать объявления с помощью фиатных средств без комиссии;

операции можно оплачивать обычными деньгами в режиме реального времени;

можно оценивать или комментировать действия некоторых пользователей после осуществления переводов.

Совет для начинающих трейдеров

Торговля на бирже – это всегда риск, и об этом стоит помнить. Однако чтобы их минимизировать следует быть просто внимательным и не вкладывать все свои сбережения в криптовалюту.

Самая частая ошибка среди начинающих: купить самую дешевую валюту и ждать, что она вырастет в цене На самом деле, при выборе, куда вложить деньги, нужно опираться на капитализацию и анализ рынка.

Также опытные трейдеры отмечают, что не стоит рисковать всеми объемами своих криптовалютных сбережений во избежание форс-мажорных ситуаций. Также не нужно паниковать и выводить деньги, если ваша валюта просела на рынке, это обычное явление для биржи.

Почему Bitcoin, Ethereum и Tether самые популярные криптовалюты в мире

Bitcoin

Он считается самой популярной криптовалютой среди всех существующих. Также на него приходится 42% общего показателя капитализации криптовалют. И оценивается он примерно в 2,2 трлн долларов. Его популярность обусловлена возможностью рассчитаться им за любые услуги, например, купить квартиру, одежду, продукты и прочее. Сейчас он стоит – 26 691 доллар.

Ethereum

Его ключевое преимущество состоит в использовании поддержки валюты специальным компьютерным алгоритмом. Он позволяет проводить все операции без влияния посторонних лиц и исключить фактор человеческой ошибки. С лета 2020 года эта валюта выросла в стоимости в десять раз и стоит сейчас 70 тысяч гривен за один токен.

Tether

Tether работает используя определенную фиатную валюту (доллар, евро и другие), в то время как биткоин и эфир используют блокчейн. Применение чужих децентрализованных систем позволяет людям пользоваться валютой по своему усмотрению. За ним сейчас активно наблюдают крупные игроки валютного рынка и прогнозируют его стремительный рост.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.