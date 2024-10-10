Расчет льготной пенсии: сколько получают шахтеры

Многих украинцев интересует вопрос, как исчисляется льготная пенсия. В частности, расчет для шахтеров осуществляется на основе подземного стажа, который позволяет получить пенсию раньше общего возраста выхода на пенсию.

Расчет пенсии на льготных условиях

Льготные пенсии по возрасту исчисляются аналогично обычным пенсиям, в зависимости от стажа и заработной платы. Однако, за каждый полный год работы по Списку №1 к стажу добавляется еще один год.

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Например, если человек работал сталеваром 20 лет и из-за потери здоровья больше нигде не работал, стаж будет считаться как 40 лет. Соответственно, пенсия будет составлять 40% от заработной платы.

Какие особые льготы для шахтеров С 2008 года шахтерам предусмотрены отдельные льготы согласно Закону "О повышении престижности шахтерского труда". Мужчинам, которые имеют не менее 15 лет подземного стажа, и женщинам с минимум 7,5 годами подземной работы, пенсия назначается в размере 80% от заработной платы, но не менее трех прожиточных минимумов. На сегодня это составляет 7 083 гривны как минимальная пенсионная выплата для шахтеров.

В то же время для лиц, которые работали по Списку №2, льготы ограничиваются лишь возможностью досрочного выхода на пенсию. Сама пенсия может быть небольшой, поскольку такие люди часто имеют меньший трудовой стаж из-за вредных условий труда, которые не всегда позволяют продолжать работу.

Обратите внимание! Стаж по Списку №2 не удваивается, и за него не предусмотрено дополнительных доплат.