Как украинцам, пострадавшим от войны, получить 2200 гривен помощи
Источник:Защита детей в Украине
Наиболее уязвимые категории граждан, пострадавших от войны и остающихся в Украине, могут получить финансовую помощь от благотворительной организации BHA & Save The Children. Для этого можно обратиться в городскую администрацию.
Кто может рассчитывать на выплаты?
Сейчас организация оказывает помощь наиболее пострадавшим украинцам: семьям, потерявшим дом, пожилым людям и семьям с детьми.
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Приоритет предоставляется следующим категориям граждан:
- семьи ВПЛ, перемещенные в течение последних 30 дней и не имеющие безопасного места жительства;
- пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, оставшиеся без члена семьи, средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий;
- домохозяйства ВПЛ, не имеющие безопасного жилья (собственного, арендованного или предоставленного/разделенного с родственниками), и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:
- домохозяйство ведется женщиной;
- домохозяйство ведется пожилым лицом (60+);
- домохозяйство ведется лицом с инвалидностью;
- домохозяйство с ребенком/детями и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние и т.п.);
- домохозяйство с ребенком/детьми и лицом пожилого возраста (60+);
- домохозяйство с двумя и более детьми;
- домохозяйство с ребенком/детьми на попечении;
- домохозяйство с беременной или кормящей грудью (с ребенком/детьми в возрасте до 2 лет).
Размер помощи
Размер выплаты составляет 6600 гривен. Помощь будет поступать ежемесячно по 2200 гривен.
Как получить помощь
Для получения деталей программы можно обратиться на горячую линию по номеру 0 800 609 845, или по электронному адресу ukrainianresponse@savethechildren.org. В настоящее время BHA & Save The Children передают помощь преимущественно через городские власти.