Хто може розраховувати на виплати?
Наразі організація надає допомогу найбільш постраждалим українцям: сім'ям, які втратили оселю, людям похилого віку та сім'ям з дітьми.
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Пріоритет надається таким категоріям громадян:
- сім'ї ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів та не мають безпечного місця проживання;
- постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, сім'ї, які залишилися без члена сім'ї, засоби для існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) в результаті проведення військових дій;
- домогосподарства ВПО, що не мають безпечного житла (власного, орендованого або наданого/розділеного з родичами), і відповідають хоча б одному з критеріїв уразливості:
- домогосподарство ведеться жінкою;
- домогосподарство ведеться особою похилого віку (60+);
- домогосподарство ведеться особою з інвалідністю;
- домогосподарство з дитиною/дітьми та з особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою (перелом, післяопераційний стан тощо);
- домогосподарство з дитиною/дітьми та особою похилого віку (60+);
- домогосподарство з двома та більше дітьми;
- домогосподарство з дитиною/дітьми під опікою;
- домогосподарство з вагітною жінкою або грудьми, що годують (з дитиною/дітьми віком до 2 років).
Розмір допомоги
Розмір виплати становить 6 600 гривень. Допомога надходитиме щомісяця частинами по 2200 гривень.
Як отримати допомогу
Для отримання деталей програми можна звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 609 845, або ж на електронну адресу ukrainianresponse@savethechildren.org. Наразі BHA & Save The Children передають допомогу переважно через міську владу.