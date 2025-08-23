Может ли ветеран получить единовременную денежную помощь
- Единовременная денежная помощь для ветеранов с инвалидностью вследствие войны зависит от группы инвалидности и составляет: I группа – 1 211 200 грн, II группа – 908 400 грн, III группа – 757 000 грн.
- Заявление на получение помощи можно подать через Министерство по делам ветеранов Украины лично, по почте или через ЦНАП по месту жительства.
Вопрос единовременной денежной помощи для ветеранов остается актуальным. Какие механизмы действуют сейчас и куда обращаться для оформления, читайте далее.
Есть ли единовременное пособие для ветеранов и ветеранок?
Размер единовременных выплат, порядок их начисления и перечень документов для оформления четко определены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", напоминает 24 Канал.
Единовременная денежная помощь в 2025 году назначается ветеранам и ветеранкам, которым установлен статус лица с инвалидностью вследствие войны. Это право закреплено пунктами 11 – 16 части второй статьи 7 Закона.
Обратите внимание! Выплата начисляется только после официального подтверждения этого статуса.
В то же время сумма помощи зависит от группы инвалидности и исчисляется в прожиточных минимумах, определенных государственным бюджетом на соответствующий год:
- I группа инвалидности – 1 211 200 гривен (400 прожиточных минимумов);
- II группа – 908 400 гривен (300 прожиточных минимумов);
- ІІІ группа – 757 000 гривен (250 прожиточных минимумов).
Куда ветерану обращаться за помощью
Решение о назначении единовременного пособия принимает Министерство по делам ветеранов Украины. Подать заявление и документы можно лично, по почте или через ЦНАП по месту жительства.
Что известно о выплатах для ветеранов?
- Ко Дню Независимости государство выплатит 650 гривен семьям погибших или умерших ветеранов войны, членам семей павших защитников, а также женам и мужьям умерших лиц с инвалидностью вследствие войны и другим.
- В целом размер ежегодной помощи к празднику зависит от статуса получателя и колеблется от 450 до 3 100 гривен. Самые высокие выплаты традиционно получают украинцы с особыми заслугами перед государством.