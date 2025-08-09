Какие помощь для членов семей погибших ветеранов войны в 2025 году?

В частности они предусматриваются и для членов семей погибших или умерших участников боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Правительство выплатит 650 гривен таким лицам. Такая сумма также ожидает родственников погибших или умерших защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований).

Несколько меньше сумма – 450 гривен – предусматривается участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.

1 000 гривен к празднику получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Больший размер помощи – 3 100 гривен – правительство подготовило лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, а также лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен.

Интересно! Выплаты назначаются в соответствии с постановлением Правительства "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины", предусмотренной Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".