Есть ли единовременное пособие для ветеранов и ветеранок?

Размер единовременных выплат, порядок их начисления и перечень документов для оформления четко определены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", напоминает 24 Канал.

Единовременная денежная помощь в 2025 году назначается ветеранам и ветеранкам, которым установлен статус лица с инвалидностью вследствие войны. Это право закреплено пунктами 11 – 16 части второй статьи 7 Закона.

Обратите внимание! Выплата начисляется только после официального подтверждения этого статуса.

В то же время сумма помощи зависит от группы инвалидности и исчисляется в прожиточных минимумах, определенных государственным бюджетом на соответствующий год:

I группа инвалидности – 1 211 200 гривен (400 прожиточных минимумов);

II группа – 908 400 гривен (300 прожиточных минимумов);

ІІІ группа – 757 000 гривен (250 прожиточных минимумов).

Куда ветерану обращаться за помощью Решение о назначении единовременного пособия принимает Министерство по делам ветеранов Украины. Подать заявление и документы можно лично, по почте или через ЦНАП по месту жительства.

Что известно о выплатах для ветеранов?