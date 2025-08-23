Есть ли единовременное пособие для ветеранов и ветеранок?
Размер единовременных выплат, порядок их начисления и перечень документов для оформления четко определены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", напоминает 24 Канал.
Единовременная денежная помощь в 2025 году назначается ветеранам и ветеранкам, которым установлен статус лица с инвалидностью вследствие войны. Это право закреплено пунктами 11 – 16 части второй статьи 7 Закона.
Обратите внимание! Выплата начисляется только после официального подтверждения этого статуса.
В то же время сумма помощи зависит от группы инвалидности и исчисляется в прожиточных минимумах, определенных государственным бюджетом на соответствующий год:
- I группа инвалидности – 1 211 200 гривен (400 прожиточных минимумов);
- II группа – 908 400 гривен (300 прожиточных минимумов);
- ІІІ группа – 757 000 гривен (250 прожиточных минимумов).
Куда ветерану обращаться за помощью
Решение о назначении единовременного пособия принимает Министерство по делам ветеранов Украины. Подать заявление и документы можно лично, по почте или через ЦНАП по месту жительства.
Что известно о выплатах для ветеранов?
- Ко Дню Независимости государство выплатит 650 гривен семьям погибших или умерших ветеранов войны, членам семей павших защитников, а также женам и мужьям умерших лиц с инвалидностью вследствие войны и другим.
- В целом размер ежегодной помощи к празднику зависит от статуса получателя и колеблется от 450 до 3 100 гривен. Самые высокие выплаты традиционно получают украинцы с особыми заслугами перед государством.