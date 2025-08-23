Чи є одноразова допомога для ветеранів та ветеранок?

Розмір одноразових виплат, порядок їх нарахування та перелік документів для оформлення чітко визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", нагадує 24 Канал.

Одноразова грошова допомога у 2025 році призначається ветеранам і ветеранкам, яким встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Це право закріплене пунктами 11 – 16 частини другої статті 7 Закону.

Зверніть увагу! Виплата нараховується лише після офіційного підтвердження цього статусу.

Водночас сума допомоги залежить від групи інвалідності та обчислюється у прожиткових мінімумах, визначених державним бюджетом на відповідний рік:

І група інвалідності – 1 211 200 гривень (400 прожиткових мінімумів);

ІІ група – 908 400 гривень (300 прожиткових мінімумів);

ІІІ група – 757 000 гривень (250 прожиткових мінімумів).

Куди ветерану звертатися по допомогу Рішення про призначення одноразової допомоги ухвалює Міністерство у справах ветеранів України. Подати заяву та документи можна особисто, поштою або через ЦНАП за місцем проживання.

