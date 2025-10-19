Украинцы старше 65 лет с нужным стажем могут получать пенсию от минимальной зарплаты не менее 40%. Для женщин стаж должен быть 30 лет, для мужчин уже 35 лет.

Растет ли пенсия после 65 лет?

Пенсия украинцев после 65 лет может расти, это происходит автоматически по нескольким направлениям, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Минимальная пенсия для тех, кто соответствует требованиям стажа и возраста, сейчас составляет 3 200 гривен (расчет от минимальной зарплаты 8 000 гривен). Фактически средняя выплата для пенсионеров этой возрастной категории составляет около 3 370 гривен.

Заметьте, если пенсия меньше минимального гарантированного уровня, государство автоматически доплачивает разницу.

Есть ли доплата к пенсии после 65 лет?

Как напоминают в Пенсионном фонде, украинцы старше 65 лет получают дополнительные надбавки по возрасту:

от 70 до 74 лет надбавка составляет 300 гривен;

от 75 до 79 лет уже 456 гривен;

от 80 лет получают 570 гривен.

То есть, достигнув 65 лет, пенсионеры могут рассчитывать на рост выплат, благодаря минимальным гарантиям и возрастным надбавкам.

Какие еще есть доплаты для пенсионеров?