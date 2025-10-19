Растет ли пенсия после 65 лет?

Пенсия украинцев после 65 лет может расти, это происходит автоматически по нескольким направлениям, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Минимальная пенсия для тех, кто соответствует требованиям стажа и возраста, сейчас составляет 3 200 гривен (расчет от минимальной зарплаты 8 000 гривен). Фактически средняя выплата для пенсионеров этой возрастной категории составляет около 3 370 гривен.

Заметьте, если пенсия меньше минимального гарантированного уровня, государство автоматически доплачивает разницу.

Есть ли доплата к пенсии после 65 лет?

Как напоминают в Пенсионном фонде, украинцы старше 65 лет получают дополнительные надбавки по возрасту:

от 70 до 74 лет надбавка составляет 300 гривен;

от 75 до 79 лет уже 456 гривен;

от 80 лет получают 570 гривен.

То есть, достигнув 65 лет, пенсионеры могут рассчитывать на рост выплат, благодаря минимальным гарантиям и возрастным надбавкам.

Какие еще есть доплаты для пенсионеров?