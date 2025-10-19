Чи зростає пенсія після 65 років?

Пенсія українців після 65 років може зростати, це відбувається автоматично за кількома напрямками, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Мінімальна пенсія для тих, хто відповідає вимогам стажу та віку, зараз становить 3 200 гривень (розрахунок від мінімальної зарплати 8 000 гривень). Фактично середня виплата для пенсіонерів цієї вікової категорії становить близько 3 370 гривень.

Зауважте! Якщо пенсія менша за мінімальний гарантований рівень, держава автоматично доплачує різницю.

Чи є доплата до пенсії після 65 років?

Як нагадують у Пенсійному фонді, українці старші 65 років отримують додаткові надбавки за віком:

від 70 до 74 років надбавка становить 300 гривень;

від 75 до 79 років вже 456 гривень;

від 80 років отримують 570 гривень.

Тобто, досягнувши 65 років, пенсіонери можуть розраховувати на зростання виплат, завдяки мінімальним гарантіям та віковим надбавкам.

Які ще є доплати для пенсіонерів?