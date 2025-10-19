Чи зростає пенсія після 65 років?
Пенсія українців після 65 років може зростати, це відбувається автоматично за кількома напрямками, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.
Мінімальна пенсія для тих, хто відповідає вимогам стажу та віку, зараз становить 3 200 гривень (розрахунок від мінімальної зарплати 8 000 гривень). Фактично середня виплата для пенсіонерів цієї вікової категорії становить близько 3 370 гривень.
Зауважте! Якщо пенсія менша за мінімальний гарантований рівень, держава автоматично доплачує різницю.
Чи є доплата до пенсії після 65 років?
Як нагадують у Пенсійному фонді, українці старші 65 років отримують додаткові надбавки за віком:
- від 70 до 74 років надбавка становить 300 гривень;
- від 75 до 79 років вже 456 гривень;
- від 80 років отримують 570 гривень.
Тобто, досягнувши 65 років, пенсіонери можуть розраховувати на зростання виплат, завдяки мінімальним гарантіям та віковим надбавкам.
Які ще є доплати для пенсіонерів?
Працюючі пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткову виплату за понаднормовий стаж по 1% від пенсії за кожен рік понад норму.
Крім того, українці зі званням "Почесний донор" щомісяця отримують надбавку у 10% прожиткового мінімуму.