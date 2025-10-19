Українці старші за 65 років із потрібним стажем можуть отримувати пенсію від мінімальної зарплати не менше 40%. Для жінок стаж має бути 30 років, для чоловіків уже 35 років.

Чи зростає пенсія після 65 років?

Пенсія українців після 65 років може зростати, це відбувається автоматично за кількома напрямками, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Мінімальна пенсія для тих, хто відповідає вимогам стажу та віку, зараз становить 3 200 гривень (розрахунок від мінімальної зарплати 8 000 гривень). Фактично середня виплата для пенсіонерів цієї вікової категорії становить близько 3 370 гривень.

Зауважте! Якщо пенсія менша за мінімальний гарантований рівень, держава автоматично доплачує різницю.

Чи є доплата до пенсії після 65 років?

Як нагадують у Пенсійному фонді, українці старші 65 років отримують додаткові надбавки за віком:

від 70 до 74 років надбавка становить 300 гривень;

від 75 до 79 років вже 456 гривень;

від 80 років отримують 570 гривень.

Тобто, досягнувши 65 років, пенсіонери можуть розраховувати на зростання виплат, завдяки мінімальним гарантіям та віковим надбавкам.

Які ще є доплати для пенсіонерів?