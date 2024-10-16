Переселенцы могут получить компенсацию за теплоснабжение: кто имеет право на такую помощь
Источник:БФ "Посмишка ЮА"
Переселенцы, которые считаются уязвимыми лицами, могут получить компенсацию за теплоснабжение. Речь идет о жителях определенных общин Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей.
Кому предоставляется такая помощь
Благотворительный фонд "Посмишка ЮА" сообщил, что эти выплаты будут поступать лицам, которые имеют официальный статус ВПЛ. При условии, что они проживают в определенных населенных пунктах.
Читайте также В Австралии появился первый спотовый ETF на Ethereum
Такая помощь предоставляется переселенцам, которые живут в:
- Харькове;
- Запорожье;
- Белозерской громаде Донецкой области;
- Добропольской громаде Донецкой области;
- Апостоловской громаде Днепропетровской области;
- Зеленодольской громаде Днепропетровской области.
Важным условием для получения помощи является то, что такие лица относятся к определенной категории уязвимости:
- имеют инвалидность;
- имеют хроническую или тяжелую болезнь (в том числе психическое расстройство);
- старше 60 лет;
- принадлежат к семье с тремя и более детьми до 18 лет (до 23 лет, если они учатся);
- являются одинокими главами домохозяйств и/или женщины, которые являются главными сиделками в семье.
Также на эту помощь могут претендовать домохозяйства:
- если в их составе есть лицо, потерявшее работу в феврале 2022 года;
- при условии, что они находятся на учете в территориальном центре социального обслуживания.
Обратите внимание! Зарегистрироваться для получения этой помощи можно по этой ссылке. Подать заявление нужно успеть до 12:00 18 октября.