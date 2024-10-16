Переселенцы могут получить компенсацию за теплоснабжение: кто имеет право на такую помощь

Переселенцы, которые считаются уязвимыми лицами, могут получить компенсацию за теплоснабжение. Речь идет о жителях определенных общин Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областей.

Кому предоставляется такая помощь

Благотворительный фонд "Посмишка ЮА" сообщил, что эти выплаты будут поступать лицам, которые имеют официальный статус ВПЛ. При условии, что они проживают в определенных населенных пунктах.

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Такая помощь предоставляется переселенцам, которые живут в:

Харькове;

Запорожье;

Белозерской громаде Донецкой области;

Добропольской громаде Донецкой области;

Апостоловской громаде Днепропетровской области;

Зеленодольской громаде Днепропетровской области.

Важным условием для получения помощи является то, что такие лица относятся к определенной категории уязвимости:

имеют инвалидность;

имеют хроническую или тяжелую болезнь (в том числе психическое расстройство);

старше 60 лет;

принадлежат к семье с тремя и более детьми до 18 лет (до 23 лет, если они учатся);

являются одинокими главами домохозяйств и/или женщины, которые являются главными сиделками в семье.

Также на эту помощь могут претендовать домохозяйства:

если в их составе есть лицо, потерявшее работу в феврале 2022 года;

при условии, что они находятся на учете в территориальном центре социального обслуживания.

Обратите внимание! Зарегистрироваться для получения этой помощи можно по этой ссылке. Подать заявление нужно успеть до 12:00 18 октября.