Благодаря акцизному налогу в бюджет поступило более 13 миллиардов гривен

В общий фонд государственного бюджета за сентябрь поступило 13,4 миллиарда гривен акцизного налога. Это значение на 2,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Как удалось увеличить сумму акцизного налога

Как сообщает ГНС, общая сумма акцизного налога была увеличена из-за дополнительных поступлений. В частности, из-за изготовления и ввоза табачных изделий.

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В сентябре 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 13,4 миллиарда гривен,

– сообщает ГНС.

"Превысили план" по акцизному налогу от таких товаров (продукции):

для табачных изделий доведенное задание составляло 9,37 миллиарда гривен, его превысили на 1,1 миллиарда гривен, то есть план выполнен на 111,8%;

для электрической энергии – 0,57 миллиарда гривен, его превысили на 0,14 миллиарда гривен – 125%.

Обратите внимание! Общая сумма показателя – это 101,7% от показателя доходов, который довел Минфин (дополнительно поступило 0,2 миллиарда гривен).