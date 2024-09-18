Доллар, евро или кувейтский динар: рейтинг валют мира

Традиционно доллар и евро имеют едва ли не наибольшую популярность среди населения для сбережения. Все из-за стабильности валют. Впрочем, кроме этих валют одними из самых сильных есть немало других.

Доллар или евро

Экономист Даниил Монин еще раньше рассказал 24 Каналу, что считает доллар более выгодным для покупки, чем евро. Он объяснил это тем, что сейчас американская валюта сильнее.

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Сегодня американская экономика имеет "лучший вид", чем европейская,

– отмечает Даниил Монин.

Интересно! Для большинства расчетов в мире, а также для определения стоимости таких прибыльных ресурсов, как нефть и золото, используют именно доллар.

По состоянию на утро 18 сентября, купить доллар в обменниках в среднем обойдется в 41,90 гривны, а обменять – за 41,50 гривны. В то же время курс евро дороже: покупка валюты населением составляет 46,70 гривны, а обмен на гривну – 46,30 гривны.

в среднем обойдется в 41,90 гривны, а обменять – за 41,50 гривны. В то же время курс евро дороже: покупка валюты населением составляет 46,70 гривны, а обмен на гривну – 46,30 гривны. В банках ситуация несколько иная: доллар купить можно 41,80 гривны, а обменять – за 41,30 гривны. Евро покупают за 46,50 гривны, а обменивают – за 45,90 гривны.

Самые сильные валюты мира

В прошлом году аналитики FXSSI отметили, что рейтинг самых сильных валют на самом деле возглавляет швейцарский франк , который является официальной валютой двух стран с сильными экономиками и банковскими системами – это Швейцария и Лихтенштейн.

, который является официальной валютой двух стран с сильными экономиками и банковскими системами – это Швейцария и Лихтенштейн. Второе место заняла японская иена , которая является третьей, после доллара и евро, по количеству на валютном рынке.

, которая является третьей, после доллара и евро, по количеству на валютном рынке. А замкнула тройку норвежская крона из-за того, что Норвегия не имеет внешнего долга, а это означает, что стране не нужно занимать средства у партнеров для покрытия задолженности.

В то же время в этом году, по данным Forbes, самой сильной валютой в мире является кувейтский динар.

Что известно о кувейтском динаре Это официальная валюта Кувейта, которая является одной из ключевых экспортеров нефти в мире. Кувейтский динар сейчас можно купить где-то за 3,25 доллара США.

В то же время в тройку лидеров, кроме кувейтского динара, вошли бахрейнский динар и оманский риал, официальные валюты Бахрейна и Омана соответственно.