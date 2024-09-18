Долар чи євро
Економіст Данило Монін ще раніше розповів 24 Каналу, що вважає долар вигіднішим для купівлі, аніж євро. Він пояснив це тим, що зараз американська валюта є сильнішою.
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Сьогодні американська економіка має "кращий вигляд", аніж європейська,
– зауважує Данило Монін.
Цікаво! Для більшості розрахунків у світі, а також для визначення вартості таких прибуткових ресурсів, як нафта та золото, використовують саме долар.
- Станом на ранок 18 вересня, купити долар в обмінниках в середньому обійдеться в 41,90 гривні, а обміняти – за 41,50 гривні. Водночас курс євро дорожчий: купівля валюти населенням становить 46,70 гривні, а обмін на гривню – 46,30 гривні.
- В банках ситуація дещо інша: долар купити можна 41,80 гривні, а обміняти – за 41,30 гривні. Євро купляють за 46,50 гривні, а обмінюють – за 45,90 гривні.
Найсильніші валюти світу
- Торік аналітики FXSSI зазначили, що рейтинг найсильніших валют насправді очолює швейцарський франк, який є офіційною валютою двох країн із сильними економіками та банківськими системами – це Швейцарія та Ліхтенштейн.
- Друге місце зайняла японська єна, яка є третьою, після долара та євро, за кількістю на валютному ринку.
- А замкнула трійку норвезька крона через те, що Норвегія не має зовнішнього боргу, а це означає, що країні не потрібно позичати кошти в партнерів для покриття заборгованості.
Водночас цьогоріч, за даними Forbes, найсильнішою валютою у світі є кувейтський динар.
Що відомо про кувейтський динарЦе офіційна валюта Кувейту, яка є однією із ключових експортерів нафти у світі. Кувейтський динар зараз можна купити за десь 3,25 долара США.
Водночас до трійки лідерів, крім кувейтського динара, увійшли бахрейнський динар та оманський ріал, офіційні валюти Бахрейну та Оману відповідно.