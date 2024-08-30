Доллар или евро: какая валюта популярнее в Украине

В Украине популярность доллара США и евро варьируется в зависимости от экономической ситуации. Впрочем, выбор валюты часто зависит от конкретных обстоятельств и финансовых целей граждан.

Какая валюта более популярна в Украине

На запрос 24 Канала в "Глобус Банке" объясняют, что несмотря на периодические колебания популярности евро, доллар все еще остается основной валютой. Как объясняют в пресс-службе банка, более 70% всех операций по покупке и продаже проводятся именно в этой валюте.

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Кроме того, украинцы привыкли воспринимать доллар как надежный способ сохранения средств от инфляции. Ситуация дополняется еще и тем, что бюджетные расчеты в Украине зависят от курса американского доллара.

Периоды увеличенного спроса на ту или иную валюту почти всегда сменяются периодами незначительного спада. Поэтому не стоит делать дальновидные выводы об устойчивости повышенного спроса на евро,

– говорят в пресс-службе банка.

Впрочем, Нацбанк таки начал публикацию альтернативной статистики по евро, что является важным шагом для интеграции Украины с Европейским Союзом. Поэтому, финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что роль евро в Украине растет. На это влияет то, что для выезда из страны украинцы вынуждены пересекать Европу, что требует наличия евро

Интересно! Традиционно внешнеэкономические показатели представляются в долларовом эквиваленте, однако теперь некоторые из этих данных также публикуются в евровом эквиваленте.