Яка валюта популярніша в Україні

На запит 24 Каналу в "Глобус Банку" пояснюють, що попри періодичні коливання популярності євро, долар все ще залишається основною валютою. Як пояснюють у пресслужбі банку, понад 70% всіх операцій з купівлі та продажу проводяться саме в цій валюті.

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Крім того, українці звикли сприймати долар як надійний спосіб збереження коштів від інфляції. Ситуація доповнюється ще й тим, що бюджетні розрахунки в Україні залежать від курсу американського долара.

Періоди збільшеного попиту на ту чи іншу валюту майже завжди змінюються періодами незначного спаду. Тому не варто робити далекоглядні висновки про сталість підвищеного попиту на євро,

– кажуть у пресслужбі банку.

Втім, Нацбанк таки розпочав публікацію альтернативної статистики щодо євро, що є важливим кроком для інтеграції України з Європейським Союзом. Відтак, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин відзначає, що роль євро в Україні зростає. На це впливає те, що для виїзду з країни українці змушені перетинати Європу, що вимагає наявності євро

Цікаво! Традиційно зовнішньоекономічні показники представляються у доларовому еквіваленті, однак тепер деякі з цих даних також публікуються в євровому еквіваленті.