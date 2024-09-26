НБУ опустил доллар, но повысил в цене евро

Американская валюта потеряла цену, опустившись на 11 копеек за минувшие сутки. В то же время европейская валюта существенно выросла до отметки в почти 46,20 гривны.

Официальный курс 26 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,26 гривны. То есть цена валюты упала на 11 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 46,19 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 15 копеек.

По состоянию на 27 сентября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,20 гривны,

евро – 45,95 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 26 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, а продажа – 41,60 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны , а продажа – 41,52 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,83 гривны, а продажа – 41,65 гривны.

Что будет с курсом в начале октября

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала прогнозирует, что на следующей неделе все валютные изменения, которые будут на рынке, не будут угрожать.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Это сохранит свободное курсообразование при точечном вмешательстве регулятора, когда будет возникать такая необходимость. Кроме того, не исключается частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября. Иными словами, общая картина на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой.