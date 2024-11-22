Куда вкладывают деньги украинцы: ситуация с банковскими депозитами в конце ноября

В конце ноября изменения в сегменте банковских депозитов маловероятны. Дело в том, что как учетная ставка, так и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам остаются постоянными.

Какова ситуация с банковскими депозитами

Как рассказывает банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу, и учетная ставка, и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам остаются на уровне 13% и 15,5% соответственно.

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Обратите внимание! Именно на этих двух важных показателях основывается доходность гривневых вкладов. В то же время, несмотря на относительное "постоянство" процентов, граждане смогут оформить вклад по более выгодным ставкам.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Сейчас начался "высокий сезон", который продлится по крайней мере еще месяц: от "Черной пятницы" до Нового года комбанки готовы предложить вкладчиками дополнительный процентный бонус в размере 0,5 – 1% к действующим ставкам.

Каким депозитам украинцы отдают предпочтение

Наибольшее предпочтение граждане будут отдавать предложениям на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев (ультракороткие вклады) и долговременным депозитам от 1 года.

Популярность ультракоротких депозитов можно объяснить тем, что накануне зимы существуют довольно значительные риски – неизвестность того, что нас ожидает в ближайшие месяцы из-за экономических и военные обстоятельства. Прежде всего речь идет об энергоситуации, уровень инфляции и противодействие врагу,

– объясняет Замотаев.

Обратите внимание! Часть граждан предпочитает вложить деньги не незначительный срок, чтобы, как минимум, уберечь их от инфляции и чувствовать себя более раскованно в вопросах собственной стабильности.

Относительно вкладов на 1 год и выше, то именно по таким вкладам самая большая доходность.

Как объясняет банкир, в среднем ставки составляют от 13%, а максимальные достигают 15% годовых.

Часть вкладчиков, что решат воспользоваться "праздничными предложениями" и открыть депозит, будут оперировать, прежде всего, экономическими прогнозами на 2025 год, согласно которым инфляция будет контролируемой, а средневзвешенный курс доллара может быть на уровне 45 гривен за доллар,

– добавляет Дмитрий Замотаев.

Это по сравнению с курсовым прогнозом на конец текущего года, согласно которому курс составит 42,1 гривны за доллар, в 2025 году курс доллара может вырасти в среднем на 7%. То есть вкладчики смогут, кроме защиты сбережений от инфляции, получить еще и пассивный чистый доход.

Сейчас, без учета "бонусных" процентов средние ставки по гривневым вкладам составляют:

Ультракороткие вклады (3 – 6 месяцев) – 10% годовых,

– 10% годовых, Вклады от 9 месяцев до 1 года – 11% годовых,

– 11% годовых, Вклады от 1 года и выше – 13% годовых.

Таким образом, сейчас наступает благоприятное время для вкладчиков, ведь они смогут воспользоваться многочисленными предложениями и открыть ультракороткие вклады с дополнительными бонусами, что могут существенно увеличить прибыль по вкладам.