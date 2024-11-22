Куда вкладывают деньги украинцы: ситуация с банковскими депозитами в конце ноября
В конце ноября изменения в сегменте банковских депозитов маловероятны. Дело в том, что как учетная ставка, так и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам остаются постоянными.
Какова ситуация с банковскими депозитами
Как рассказывает банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу, и учетная ставка, и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам остаются на уровне 13% и 15,5% соответственно.
Читайте также Деньги от ООН будут: сколько получит Украина на продовольственную поддержку
Обратите внимание! Именно на этих двух важных показателях основывается доходность гривневых вкладов. В то же время, несмотря на относительное "постоянство" процентов, граждане смогут оформить вклад по более выгодным ставкам.
Сейчас начался "высокий сезон", который продлится по крайней мере еще месяц: от "Черной пятницы" до Нового года комбанки готовы предложить вкладчиками дополнительный процентный бонус в размере 0,5 – 1% к действующим ставкам.
Каким депозитам украинцы отдают предпочтение
- Наибольшее предпочтение граждане будут отдавать предложениям на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев (ультракороткие вклады) и долговременным депозитам от 1 года.
Популярность ультракоротких депозитов можно объяснить тем, что накануне зимы существуют довольно значительные риски – неизвестность того, что нас ожидает в ближайшие месяцы из-за экономических и военные обстоятельства. Прежде всего речь идет об энергоситуации, уровень инфляции и противодействие врагу,
– объясняет Замотаев.
Обратите внимание! Часть граждан предпочитает вложить деньги не незначительный срок, чтобы, как минимум, уберечь их от инфляции и чувствовать себя более раскованно в вопросах собственной стабильности.
- Относительно вкладов на 1 год и выше, то именно по таким вкладам самая большая доходность.
Как объясняет банкир, в среднем ставки составляют от 13%, а максимальные достигают 15% годовых.
Часть вкладчиков, что решат воспользоваться "праздничными предложениями" и открыть депозит, будут оперировать, прежде всего, экономическими прогнозами на 2025 год, согласно которым инфляция будет контролируемой, а средневзвешенный курс доллара может быть на уровне 45 гривен за доллар,
– добавляет Дмитрий Замотаев.
Это по сравнению с курсовым прогнозом на конец текущего года, согласно которому курс составит 42,1 гривны за доллар, в 2025 году курс доллара может вырасти в среднем на 7%. То есть вкладчики смогут, кроме защиты сбережений от инфляции, получить еще и пассивный чистый доход.
Сейчас, без учета "бонусных" процентов средние ставки по гривневым вкладам составляют:
- Ультракороткие вклады (3 – 6 месяцев) – 10% годовых,
- Вклады от 9 месяцев до 1 года – 11% годовых,
- Вклады от 1 года и выше – 13% годовых.
Таким образом, сейчас наступает благоприятное время для вкладчиков, ведь они смогут воспользоваться многочисленными предложениями и открыть ультракороткие вклады с дополнительными бонусами, что могут существенно увеличить прибыль по вкладам.