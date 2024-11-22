Куди вкладають гроші українці: ситуація з банківськими депозитами наприкінці листопада

Наприкінці листопада зміни у сегменті банківських депозитів є малоймовірні. Річ у тім, що як облікова ставка, так і ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами залишаються сталими.

Яка ситуація з банківськими депозитами

Як розповідає банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу, і облікова ставка, і ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами залишаються на рівні 13% і 15,5% відповідно.

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Зверніть увагу! Саме на цих двох важливих показниках ґрунтується дохідність гривневих вкладів. Водночас попри відносну "сталість" відсотків, громадяни матимуть змогу оформити вклад за більш вигідними ставками.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Зараз розпочався "високий сезон", що триватиме принаймні ще місяць: від "Чорної п'ятниці" до Нового року комбанки готові запропонувати вкладниками додатковий відсотковий бонус в розмірі 0,5 – 1% до чинних ставок.

Якими депозитам українці надають перевагу

Найбільшу перевагу громадяни надаватимуть пропозиціям на вклади від 3 місяців до 6 місяців (ультракороткі вклади) та довготривалим депозитам від 1 року.

Популярність ультракоротких депозитів можна пояснити тим, що напередодні зими існують досить значні ризики – невідомість того, що нас очікує у найближчі місяці через економічні та воєнні обставини. Насамперед йдеться про енергоситуацію, рівень інфляції та протидія ворогу,

– пояснює Замотаєв.

Зверніть увагу! Частина громадян воліє вкласти гроші не незначний термін, щоб, як мінімум, вберегти їх від інфляції та почуватися більш розкуто в питаннях власної стабільності.

Щодо вкладів на 1 рік і вище, то саме за такими вкладами найбільша дохідність.

Як пояснює банкір, в середньому ставки складають від 13%, а максимальні сягають 15% річних.

Частина вкладників, що вирішать скористатися "святковими пропозиціями" і відкрити депозит, оперуватимуть, перш за все, економічними прогнозами на 2025 рік, згідно з якими інфляція буде контрольованою, а середньозважений курс долара може бути на рівні 45 гривень за долар,

– додає Дмитро Замотаєв.

Це порівняно з курсовим прогнозом на кінець поточного року, згідно з яким курс складе 42,1 гривні за долар, у 2025 році курс долара може зрости в середньому на 7%. Тобто вкладники матимуть змогу, крім захисту заощаджень від інфляції, отримати ще й пасивний чистий прибуток.

Наразі, без врахування "бонусних" відсотків середні ставки за гривневими вкладами складають:

Ультракороткі вклади (3 – 6 місяців) – 10% річних,

– 10% річних, Вклади від 9 місяців до 1 року – 11% річних,

– 11% річних, Вклади від 1 року і вище – 13% річних.

Таким чином, нараз настає сприятливий час для вкладників, адже вони зможуть скористатися численними пропозиціями і відкрити ультракороткі вклади з додатковими бонусами, що можуть суттєво збільшити прибуток за вкладами.