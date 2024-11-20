Сколько получит Украина от ВПП ООН

Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН утвердил промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы с бюджетом 2,1 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Как рассказал Шмыгаль, план включает гуманитарную помощь, поддержку населения, разминирование и укрепление экспорта сельхозпродукции.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины План предусматривает предоставление гуманитарной помощи, поддержку общественного населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.

Что известно о помощи от ООН

В Украине началась новая волна программы денежной помощи от ООН, что привело к увеличению количества лиц, которые могут получить эту поддержку. Кроме предыдущих получателей, помощь смогут получить лица, которые не имеют права на пенсию, а также взрослые и дети с инвалидностью, которые соответствуют следующим критериям:

проживают в зонах, где продолжаются или могут произойти боевые действия;

получают социальную помощь не более 3 250 гривен в месяц;

не получают помощь на проживание для ВПЛ;

не получают другой международной денежной поддержки.

Обратите внимание! Размер помощи зависит от конкретной ситуации.