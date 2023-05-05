Не биткоином единым: какие криптовалюты стали популярными с начала 2023 года
Источник:CoinMarketCap
Биткоин – первая и самая дорогая крипта в мире. Впрочем, это не единственная цифровая валюта. Их в мире насчитывают более 22 тысяч. А в 2023 году многие из них еще существенно выросли.
Начало криптовалют: при чем здесь биткоин
По состоянию на декабрь 2022 года в мире насчитали более 22 тысяч криптовалют. Впрочем, еще 10 лет назад о существовании цифровой валюты никто даже не задумывался.
Впервые мир узнал о ней в 2009 году, когда возник биткоин. Разработчиком этой криптовалюты стал человек или группа лиц под псевдонимом Сатоши Накамото.
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Сейчас биткоин остается самой дорогой криптовалютой в мире с наибольшей капитализацией. По данным WhitaBit, по состоянию на 5 мая биткоин стоит свыше 29 тысяч долларов.
*Биткойн – это первая виртуальная валюта. Она защищена от взлома и копирования путем криптографических (шифровальных) методов.
Какие криптовалюты больше всего выросли с начала года
За данным CoinMarketCap, с начала года больше всего выросли такие криптовалюты, как:
- Conflux CFX – за год криптовалюта выросла более чем на 1 300%;
- Singularity AGIX – на 570%;
- Injective INJ – почти на 500%;
- Render Token RNDR – на 435%;
- FLOKI FLOKI – на 395%.
Впрочем, есть такие криптовалюты, которые показали отрицательный рост. К ним относятся:
- Huobi Token HT – всего 38% роста;
- Terra Classic LUNC – 31%;
- PancakeSwap CAKE – 20%;
- Bitcoin SV BSV – почти 20%;
- Trust Wallet Token TWT – 17%.
Что такое эфир
Второй криптовалютой после биткоина (ВТС) называют эфир (ЭТН). Однако его функции гораздо шире.
Токен может быть как уникальным (невзаимозаменяемым), например NFT, так и взаимозаменяемым. Это дает возможность торговать эфиром на бирже, равно как долларами, евро или акциями. Курс эфира, к слову, постоянно меняется.
Да и вообще, Эфириум быстрее биткоина. Последний обрабатывает всего 4 транзакции в секунду, а Эфириум – 20 операций в секунду.