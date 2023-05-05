Не биткоином единым: какие криптовалюты стали популярными с начала 2023 года

Биткоин – первая и самая дорогая крипта в мире. Впрочем, это не единственная цифровая валюта. Их в мире насчитывают более 22 тысяч. А в 2023 году многие из них еще существенно выросли.

Начало криптовалют: при чем здесь биткоин

По состоянию на декабрь 2022 года в мире насчитали более 22 тысяч криптовалют. Впрочем, еще 10 лет назад о существовании цифровой валюты никто даже не задумывался.

Впервые мир узнал о ней в 2009 году, когда возник биткоин. Разработчиком этой криптовалюты стал человек или группа лиц под псевдонимом Сатоши Накамото.

Читайте также Без кофе, лишних подписок и с кешбэком: как экономить каждый день

Сейчас биткоин остается самой дорогой криптовалютой в мире с наибольшей капитализацией. По данным WhitaBit, по состоянию на 5 мая биткоин стоит свыше 29 тысяч долларов.

Интересно, что криптовалюта не контролируется одним лицом и страной. Однако информация о транзакциях открыта. Таким образом, можно отслеживать движение ВTC от адреса к адресу. Но информация о владельцах этих адресов отсутствует.

*Биткойн – это первая виртуальная валюта. Она защищена от взлома и копирования путем криптографических (шифровальных) методов.

Какие криптовалюты больше всего выросли с начала года

За данным CoinMarketCap, с начала года больше всего выросли такие криптовалюты, как:

Conflux CFX – за год криптовалюта выросла более чем на 1 300%;

– за год криптовалюта выросла более чем на 1 300%; Singularity AGIX – на 570%;

– на 570%; Injective INJ – почти на 500%;

– почти на 500%; Render Token RNDR – на 435%;

– на 435%; FLOKI FLOKI – на 395%.

Впрочем, есть такие криптовалюты, которые показали отрицательный рост. К ним относятся:

Huobi Token HT – всего 38% роста;

– всего 38% роста; Terra Classic LUNC – 31%;

– 31%; PancakeSwap CAKE – 20%;

– 20%; Bitcoin SV BSV – почти 20%;

– почти 20%; Trust Wallet Token TWT – 17%.

Однако первым по стоимости в списке биткоин (Bitcoin BTC), а второе место занимает эфир (Ethereum ETH). Его цена составляет 1910 долларов.

Что такое эфир

Второй криптовалютой после биткоина (ВТС) называют эфир (ЭТН). Однако его функции гораздо шире.

К примеру, если биткоин – это только криптовалюта, то Эфириум (Ethereum) – это блокчейн-система, то есть определенная технология, используемая для создания любого сервиса или программы. В то же время эфир – это токен, используемый для передачи данных внутри этого сервиса.

Токен может быть как уникальным (невзаимозаменяемым), например NFT, так и взаимозаменяемым. Это дает возможность торговать эфиром на бирже, равно как долларами, евро или акциями. Курс эфира, к слову, постоянно меняется.

Да и вообще, Эфириум быстрее биткоина. Последний обрабатывает всего 4 транзакции в секунду, а Эфириум – 20 операций в секунду.

Носите криптокошелек всегда в кармане вместе с удобным мобильным приложением. WhiteBIT. Так вы сможете покупать и продавать криптовалюту или торговать популярными монетами где угодно и в любое время.