Не біткоїн єдиний: які криптовалюти стали популярнішими з початку 2023 року
Джерело:CoinMarketCap
Біткоїн – перша та найдорожча крипта у світі. Втім це не єдина цифрова валюта. Їх у світі налічують понад 22 тисячі. А у 2023 році чимало з них ще й суттєво зросли.
Початок криптовалют: до чого тут біткоїн
Станом на грудень 2022 рік у світі нарахували понад 22 тисячі криптовалют. Втім ще понад 10 років тому про існування цифрової валюти ніхто навіть не задумувався.
Вперше світ дізнався про неї у 2009 році, коли виник біткоїн. Розробником цієї криптовалюти стала особа або ж група осіб під псевдонімом Сатоші Накамото.
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Зараз біткоїн залишається найдорожчою криптовалютою у світі з найбільшою капіталізацією. Станом на 5 травня біткоїн коштує понад 29 тисяч доларів.
*Біткойн — це перша віртуальна валюта. Вона захищена від злому та копіюванням шляхом криптографічних (шифрувальних) методів.
Які криптовалюти найбільше виросли з початку року
За даними CoinMarketCap від початку року найбільше виросли такі криптовалюти, як:
- Conflux CFX – за рік криптовалюта зросла на понад 1 300%;
- Singularity AGIX – на 570%;
- Injective INJ – на майже 500%;
- Render Token RNDR – на 435%;
- FLOKI FLOKI – на 395%.
Втім є такі криптовалюти, які показали від'ємне зростання. До них належать:
- Huobi Token HT – всього 38% зростання;
- Terra Classic LUNC – 31%;
- PancakeSwap CAKE – 20%;
- Bitcoin SV BSV – майже 20%;
- Trust Wallet Token TWT – 17%.
Що таке ефір
Другою криптовалютою після біткоїна (ВТС) називають ефір (ЕТН). Однак його функції набагато ширші.
Токен може бути як унікальним (невзаємозамінним), наприклад NFT, так і взаємозамінним. Це дає можливість торгувати ефіром на біржі, так само як доларами, євро чи акціями. Курс ефіру, до речі, постійно змінюється.
Та й загалом, Ефіріум швидший за біткоїн. Останній обробляє всього 4 транзакції за секунду, а Ефіріум – 20 операцій за секунду.