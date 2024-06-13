Бронирование работников: какие компании сталкиваются с отказами и почему
В Украине некоторые предприятия имеют возможность забронировать своих работников от мобилизации. Однако, в ряде случаев компаниям могут отказать в этом.
Почему компаниям могут отказать в бронировании
Некоторым компаниям могут отказать в бронировании сотрудников, если Минэкономики считает, что не все необходимые документы были предоставлены или если есть подозрения на подделку документов, сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов или на доработку, или на аннулирование предыдущих решений,
– подчеркнул заместитель министра экономики.
Согласно действующему законодательству, разрешается забронировать только половину от количества военнообязанных, работающих на предприятии на момент составления списка.
Как оформить бронирование работников
Он отметил Хоменко, бронирование происходит в несколько этапов.
- Сначала предприятие или организация обращаются в органы власти с заявлением о присвоении им статуса критически важных. Для получения этого статуса необходимо соответствовать всем установленным критериям, которые каждое министерство или центральный орган исполнительной власти устанавливает самостоятельно.
- После этого предприятие подает список своих военнообязанных с целью бронирования в центральный орган исполнительной власти или ОВА. Затем этот список направляется в Минобороны или другие соответствующие органы, где военнообязанные состоят на учете.
- На следующем этапе данные проходят проверку в системе "Оберіг". Только после этого они направляются в Министерство экономики.