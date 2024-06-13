Бронирование работников: какие компании сталкиваются с отказами и почему

В Украине некоторые предприятия имеют возможность забронировать своих работников от мобилизации. Однако, в ряде случаев компаниям могут отказать в этом.

Почему компаниям могут отказать в бронировании

Некоторым компаниям могут отказать в бронировании сотрудников, если Минэкономики считает, что не все необходимые документы были предоставлены или если есть подозрения на подделку документов, сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов или на доработку, или на аннулирование предыдущих решений,

– подчеркнул заместитель министра экономики.

Согласно действующему законодательству, разрешается забронировать только половину от количества военнообязанных, работающих на предприятии на момент составления списка.

Как оформить бронирование работников

Он отметил Хоменко, бронирование происходит в несколько этапов.

Сначала предприятие или организация обращаются в органы власти с заявлением о присвоении им статуса критически важных. Для получения этого статуса необходимо соответствовать всем установленным критериям, которые каждое министерство или центральный орган исполнительной власти устанавливает самостоятельно.

После этого предприятие подает список своих военнообязанных с целью бронирования в центральный орган исполнительной власти или ОВА. Затем этот список направляется в Минобороны или другие соответствующие органы, где военнообязанные состоят на учете.

На следующем этапе данные проходят проверку в системе "Оберіг". Только после этого они направляются в Министерство экономики.

! После проверки соответствующими службами издается приказ о присвоении предприятию статуса критически важного.Как пояснил Игорь Фоменко, после всех этих этапов Минэкономики проверяет наличие оснований. После этого министерство издает приказ, который направляется в Минобороны, ТЦК и того органа местной власти, что обращался в Минобороны.