Бронювання працівників: які компанії зіштовхуються з відмовами й чому

В Україні деякі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Однак, у низці випадків компаніям можуть відмовити в цьому.

Чому компаніям можуть відмовити у бронюванні

Деяким компаніям можуть відмовити в бронюванні співробітників, якщо Мінекономіки вважає, що не всі необхідні документи було надано або якщо є підозри на підробку документів, повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або на анулювання попередніх рішень,

– підкреслив заступник міністра економіки.

Згідно із чинним законодавством, дозволяється забронювати лише половину від кількості військовозобов'язаних, що працюють на підприємстві на момент складання списку.

Як оформити бронювання працівників

Він зазначив Хоменко, бронювання відбувається у кілька етапів.

Спочатку підприємство або організація звертаються до органів влади із заявою про присвоєння їм статусу критично важливих. Для отримання цього статусу необхідно відповідати усім встановленим критеріям, які кожне міністерство або центральний орган виконавчої влади встановлює самостійно.

Після цього підприємство подає список своїх військовозобов'язаних з метою бронювання до центрального органу виконавчої влади або ОВА. Потім цей список надсилається до Міноборони або інших відповідних органів, де військовозобов'язані перебувають на обліку.

На наступному етапі дані проходять перевірку у системі "Оберіг". Тільки після цього вони надсилаються до Міністерства економіки.

! Після перевірки відповідними службами видається наказ про присвоєння підприємству статусу критично важливого.Як пояснив Ігор Фоменко, після всіх цих етапів Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Після цього міністерство видає наказ, який надсилається до Міноборони, ТЦК і того органу місцевої влади, який звертався до Міноборони.