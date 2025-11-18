Размер будущей пенсии: что не так со стажем до 2000 года
- Заработная плата для исчисления пенсии учитывается с 2000 года, но к этому периоду могут учитываться доходы за 60 месяцев при подтверждающих документах.
- Также стаж для выхода на пенсию включает в себя время декрета до 3 лет.
Для будущей пенсии важно учесть годы страхового стажа и сумму, которую получает человек во время работы. Взносы начинают учитываться раньше всего с 1 июля 2000 года, впрочем это можно сделать и до этого периода – если есть соответствующие документы. Кроме того, декрет для женщин также засчитывается в стаж.
Какой период учитываются для пенсии?
Как объяснились в Пенсионном фонде по запросу 24 Канала, в Украине для исчисления пенсии учитывается заработная плата за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. В то же время, до этого периода зарплата также может учитываться, но с определенными нюансами.
Читайте также Россияне атаковали энергетические объекты в четырех регионах: что будет со светом в Украине
Объясняется, что зарплату за любые 60 месяцев до 30 июня 2000 могут учесть при следующих условиях:
- подтверждение доходов к этому периоду первичными документами,
- наличие страхового стажа с 1 июля 2000 года, который меньше 60 месяцев.
Может ли что-нибудь прервать стаж?
Размер пенсии по возрасту исчисляется с учетом продолжительности страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
Однако в случае женщин, напоминающих в Пенсионном фонде, декрет не может прервать страховой стаж.
Если же формула, по которой исчисляется размер пенсии, приведена в Законе № 1058, то такого понятия, как непрерывный стаж, не определено,
– заявляют в Пенсионном фонде.
Таким образом, декрет, а именно уход до 3 лет, засчитывается в стаж так:
- до 1 января 2005 года – засчитывается в страховой стаж на основании свидетельства о рождении ребенка,
- с 1 января 2005 года – засчитывается при условии, если женщина получала пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Когда можно выйти на пенсию в следующем году?
Ежегодно продолжительность страхового стажа для ухода на пенсию в Украине растет на 12 месяцев. Таким образом, в 2028 году он составит 35 лет для выхода на пенсию в 60 лет.
В 2026 году для выхода на пенсию по достижении 60 лет необходимо будет иметь не менее 33 лет страхового стажа.
Если же стажа меньше 33 лет, то выйти на заслуженный отдых можно будет в 63 года или 65 лет, в зависимости от имеющегося страхового стажа.