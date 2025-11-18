Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Размер будущей пенсии: что не так со стажем до 2000 года
18 ноября, 15:07
Размер будущей пенсии: что не так со стажем до 2000 года

Валерия Городинская
Основні тези
  • Заработная плата для исчисления пенсии учитывается с 2000 года, но к этому периоду могут учитываться доходы за 60 месяцев при подтверждающих документах.
  • Также стаж для выхода на пенсию включает в себя время декрета до 3 лет.

Для будущей пенсии важно учесть годы страхового стажа и сумму, которую получает человек во время работы. Взносы начинают учитываться раньше всего с 1 июля 2000 года, впрочем это можно сделать и до этого периода – если есть соответствующие документы. Кроме того, декрет для женщин также засчитывается в стаж.

Какой период учитываются для пенсии?

Как объяснились в Пенсионном фонде по запросу 24 Канала, в Украине для исчисления пенсии учитывается заработная плата за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. В то же время, до этого периода зарплата также может учитываться, но с определенными нюансами. 

Объясняется, что зарплату за любые 60 месяцев до 30 июня 2000 могут учесть при следующих условиях:

  • подтверждение доходов к этому периоду первичными документами,
  • наличие страхового стажа с 1 июля 2000 года, который меньше 60 месяцев.

Может ли что-нибудь прервать стаж? 

Размер пенсии по возрасту исчисляется с учетом продолжительности страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Однако в случае женщин, напоминающих в Пенсионном фонде, декрет не может прервать страховой стаж. 

Если же формула, по которой исчисляется размер пенсии, приведена в Законе № 1058, то такого понятия, как непрерывный стаж, не определено,
 – заявляют в Пенсионном фонде. 

Таким образом, декрет, а именно уход до 3 лет, засчитывается в стаж так: 

  • до 1 января 2005 года – засчитывается в страховой стаж на основании свидетельства о рождении ребенка,
  • с 1 января 2005 года – засчитывается при условии, если женщина получала пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. 

Когда можно выйти на пенсию в следующем году? 

  • Ежегодно продолжительность страхового стажа для ухода на пенсию в Украине растет на 12 месяцев. Таким образом, в 2028 году он составит 35 лет для выхода на пенсию в 60 лет. 

  • В 2026 году для выхода на пенсию по достижении 60 лет необходимо будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. 

  • Если же стажа меньше 33 лет, то выйти на заслуженный отдых можно будет в 63 года или 65 лет, в зависимости от имеющегося страхового стажа.