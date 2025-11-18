Размер будущей пенсии: что не так со стажем до 2000 года

Для будущей пенсии важно учесть годы страхового стажа и сумму, которую получает человек во время работы. Взносы начинают учитываться раньше всего с 1 июля 2000 года, впрочем это можно сделать и до этого периода – если есть соответствующие документы. Кроме того, декрет для женщин также засчитывается в стаж.

Какой период учитываются для пенсии?

Как объяснились в Пенсионном фонде по запросу 24 Канала, в Украине для исчисления пенсии учитывается заработная плата за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года. В то же время, до этого периода зарплата также может учитываться, но с определенными нюансами.

Объясняется, что зарплату за любые 60 месяцев до 30 июня 2000 могут учесть при следующих условиях:

подтверждение доходов к этому периоду первичными документами,

наличие страхового стажа с 1 июля 2000 года, который меньше 60 месяцев.

Может ли что-нибудь прервать стаж?

Размер пенсии по возрасту исчисляется с учетом продолжительности страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Однако в случае женщин, напоминающих в Пенсионном фонде, декрет не может прервать страховой стаж.

Если же формула, по которой исчисляется размер пенсии, приведена в Законе № 1058, то такого понятия, как непрерывный стаж, не определено,

– заявляют в Пенсионном фонде.

Таким образом, декрет, а именно уход до 3 лет, засчитывается в стаж так:

до 1 января 2005 года – засчитывается в страховой стаж на основании свидетельства о рождении ребенка,

– засчитывается в страховой стаж на основании свидетельства о рождении ребенка, с 1 января 2005 года – засчитывается при условии, если женщина получала пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

