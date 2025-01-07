В общий фонд госбюджета Украины поступило более 2 триллионов гривен в 2024 году

За 2024 год в общий фонд государственного бюджета Украины поступило всего 2,18 триллиона гривен. Доля налога на прибыль предприятий составила 271 миллиарда гривен.

Что наполняло бюджет Украины в 2024 году

Премьер-министр Украины отметил, что в 2024 году Украине удалось выйти на довоенные показатели торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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В прошлом году было экспортировано почти 130 миллионов товаров на общую сумму более 41 миллиарда долларов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Такие объемы стали возможны благодаря Украинскому морскому коридору и работе портов, которые за 2024 год перевалили более 97 миллионов тонн грузов.

Премьер подчеркнул, что сейчас одной из главных задач правительства является поддержка и развитие украинской экономики. Шмыгаль назвал целью на 2025 год уменьшение экспорта сырья и увеличение экспорта переработки.

Благодаря работающей экономике мы можем финансировать нашу армию, увеличивать производство оружия, помогать тем, кто в этом больше всего нуждается, и восстанавливать нашу страну,

– сообщает Шмыгаль.

Обратите внимание! Увеличение экспорта товаров переработки является частью программы "Сделано в Украине".