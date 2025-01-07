До загального фонду держбюджету України надійшло понад 2 трильйони гривень у 2024

За 2024 рік у загальний фонд державного бюджету України надійшло загалом 2,18 трильйона гривень. Частка податку на прибуток підприємств склала 271 мільярда гривень.

Що наповнювало бюджет України у 2024

Прем'єр-міністр України зауважив, що у 2024 році Україні вдалося вийти на довоєнні показники торгівлі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Торік було експортовано майже 130 мільйонів товарів на загальну суму більш як 41 мільярд доларів.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Такі об’єми стали можливі завдяки Українському морському коридору та роботі портів, які за 2024 рік перевалили понад 97 мільйонів тонн вантажів.

Прем'єр наголосив, що зараз одним з найголовніших завдань уряду є підтримка та розвиток української економіки. Шмигаль назвав метою на 2025 рік зменшення експорту сировини та збільшення експорту переробки.

Завдяки працюючій економіці ми можемо фінансувати нашу армію, збільшувати виробництво зброї, допомагати тим, хто цього найбільше потребує, та відновлювати нашу країну,

– повідомляє Шмигаль.

Зверніть увагу! Збільшення експорту товарів переробки є частиною програми "Зроблено в Україні".