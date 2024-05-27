На сколько вырос биткоин за последнюю неделю
27 мая 2024, 13:40Читати новину українською
Биткойн продолжает оставаться самой дорогой криптовалютой в мире. Цена валюты за неделю выросла почти на 2 тысячи долларов. В то же время вторая по рейтингу криптовалюта в мире, а именно эфир, выросла в цене аж на почти 7 тысяч долларов.
Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 27 мая выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 68,6 тысячи доллара за монету (-0,6% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 9,8 тысячи доллара за монету (-0,29% за сутки).
Читайте также Инфляция больше не проблема: какие инструменты помогут не замечать рост ценНапоминаем! Неделю назад стоимость биткойна достигала почти 67 тысяч долларов, а эфира – чуть больше, чем 3 тысячи долларов.
Интересные события из мира крипты
- В конце прошлой рабочей недели биткойн подскочил за сутки до более 71 тысячи долларов. Такой всплеск стоимости объяснили тем, что криптовалюта укрепляет позиции на фоне роста спроса со стороны институциональных инвесторов на спотовые биткойн-ETF.
- На Лондонской фондовой бирже будет торговаться биткоин-продукт. Поэтому, представители WisdomTree заявили, что компания стала первой, чей продукт получил одобрение британского регулятора. Торги физическими биткойнами (BTCW) начнутся 28 мая.
- Кандидат на пост президента США, Дональд Трамп, начал принимать донаты на предвыборную кампанию в биткойнах.