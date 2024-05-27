На скільки виріс біткойн за останній тиждень
27 травня 2024, 13:40Читать новость на русском
Біткойн надалі залишається найдорожчою криптовалютою у світі. Ціна валюти за тиждень виросла на ледь не 2 тисячі доларів. Водночас друга за рейтингом криптовалюта у світі, а саме ефір, виросла в ціні аж на майже 7 тисяч доларів.
Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 27 травня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 68,6 тисячі долара за монету (-0,6% за добу);
- Ethereum (ETH) – 9,8 тисячі долара за монету (-0,29% за добу).
Читайте також Інфляція більше не проблема: які інструменти допоможуть не помічати зростання цінНагадуємо! Тиждень тому вартість біткойна сягала майже 67 тисяч доларів, а ефіра – трішки більше, ніж 3 тисячі доларів.
Цікаві події зі світу крипти
- Наприкінці минулого робочого тижня біткойн підскочив за добу аж до понад 71 тисячі доларів. Такий сплеск вартості пояснили тим, що криптовалюта зміцнює позиції на тлі зростання попиту з боку інституціональних інвесторів на спотові біткойн-ETF.
- На Лондонській фондовій біржі торгуватиметься біткойн-продукт. Відтак, представники WisdomTree заявили, що компанія стала першою, чий продукт отримав схвалення британського регулятора. Торги фізичними біткойнами (BTCW) почнуться 28 травня.
- Кандидат на пост президента США, Дональд Трамп, почав приймати донати на передвиборчу кампанію у біткойнах.