На скільки виріс біткойн за останній тиждень

Біткойн надалі залишається найдорожчою криптовалютою у світі. Ціна валюти за тиждень виросла на ледь не 2 тисячі доларів. Водночас друга за рейтингом криптовалюта у світі, а саме ефір, виросла в ціні аж на майже 7 тисяч доларів.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 27 травня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 68,6 тисячі долара за монету (-0,6% за добу);

(BTC) – 68,6 тисячі долара за монету (-0,6% за добу); Ethereum (ETH) – 9,8 тисячі долара за монету (-0,29% за добу).

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Цікаві події зі світу крипти

Наприкінці минулого робочого тижня біткойн підскочив за добу аж до понад 71 тисячі доларів. Такий сплеск вартості пояснили тим, що криптовалюта зміцнює позиції на тлі зростання попиту з боку інституціональних інвесторів на спотові біткойн-ETF.

Такий сплеск вартості пояснили тим, що криптовалюта зміцнює позиції на тлі зростання попиту з боку інституціональних інвесторів на спотові біткойн-ETF. На Лондонській фондовій біржі торгуватиметься біткойн-продукт. Відтак, представники WisdomTree заявили, що компанія стала першою, чий продукт отримав схвалення британського регулятора. Торги фізичними біткойнами (BTCW) почнуться 28 травня.

Відтак, представники WisdomTree заявили, що компанія стала першою, чий продукт отримав схвалення британського регулятора. Торги фізичними біткойнами (BTCW) почнуться 28 травня. Кандидат на пост президента США, Дональд Трамп, почав приймати донати на передвиборчу кампанію у біткойнах.