Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 20 травня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 66,92 тисячі долара за монету (-0,43% за добу);

(BTC) – 66,92 тисячі долара за монету (-0,43% за добу); Ethereum (ETH) – 3,09 тисячі долара за монету (-0,41% за добу).

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Що відбувалось на ринку крипти минулого тижня

Відомо, що біткойн-фонд компанії BlackRock залучив понад 400 інвесторів за І квартал. Це вражаючий результат, який б'є усі рекорди. Найбільшою кількістю акцій IBIT володіє компанія Millennium Management, яка інвестувала сюди 844 мільйони доларів.

за І квартал. Це вражаючий результат, який б'є усі рекорди. Найбільшою кількістю акцій IBIT володіє компанія Millennium Management, яка інвестувала сюди 844 мільйони доларів. Найбільша ф'ючерсна біржа у світі CME Group планує запустити спотову торгівлю біткойнами.

Компанія MicroStrategy (MSTR) володіє одними із найбільших запасів біткойнів. Вона увійшла до світового фондового індексу MSCI, а це позитивно вплинуло на ціну її акцій – вони зросли на 4,15% й наблизилися до рівня 1 300 доларів.

Вона увійшла до світового фондового індексу MSCI, а це позитивно вплинуло на ціну її акцій – вони зросли на 4,15% й наблизилися до рівня 1 300 доларів. З 2021 року Сальвадор видобув майже 474 біткойни. Це завдяки геотермальній електростанції, що працює на енергії вулкана. Відтак, загальний біткойн-портфель уряду склав майже 354 мільйони доларів за поточним курсом.

Це завдяки геотермальній електростанції, що працює на енергії вулкана. Відтак, загальний біткойн-портфель уряду склав майже 354 мільйони доларів за поточним курсом. Штат Вісконсин інвестував у біткойн-ETF. Таким чином, Пенсійна система американського штату може мати доступ до біткойн-інвестицій через компанії Grayscale та BlackRock. Штат, станом на грудень 2023 року, керував активами на суму понад 156 мільярда гривень.

Таким чином, Пенсійна система американського штату може мати доступ до біткойн-інвестицій через компанії Grayscale та BlackRock. Штат, станом на грудень 2023 року, керував активами на суму понад 156 мільярда гривень. Попри халвінг невідомий соло-майнер минулого тижня видобув блок біткойна. За це він отримав винагороду у розмірі 3,3 BTC.

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