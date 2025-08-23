Сейчас не ожидается резкого прорыва стоимости евро, а значит максимальная отметка валюты будет достигать до 49 гривен. Кроме того, положительным моментом является сезон жатвы, когда аграрии получают валютный избыток и тратят его на различные нужды. Это соответственно влияет на поведение НБУ относительно интервенций.

Какой курс евро прогнозирует банкир на конец августа?

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на рынке не стоит ожидать сюрпризов, ведь поведение евро является пока прогнозируемым, хоть и несколько изменчиво.

Впрочем, по словам банкира, рынок валют уже привык, что европейская валюта может испытывать резкие изменения.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Несмотря на все, по моему мнению, маловероятно, что евро "сорвется" в сторону 50 гривен. Как и неделей ранее, основные изменения будут происходить в промежутке 48 – 49 гривен с незначительным "запрыгиванием" за 49 гривен, но обязательным возвращением к обозначенному коридору.

Лесовой добавляет, что стоит обратить внимание на сезон жатвы, ведь сейчас аграрные компании продолжают реализовывать валютный избыток, а выручка с него будет направлено на закупки, например топливо.

Поэтому можно ожидать, что поведение регулятора на рынке будет соответствовать имеющимся трендам: если рынок (покупатели и продавцы) будут способны справиться естественным образом, то объем валютных интервенций может быть сведен к минимуму,

– объясняет банкир.

Таким образом, на ожидается, что курс будет находиться в таких диапазонах:

на межбанке – 48 – 49 гривен за евро,

– 48 – 49 гривен за евро, на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны за евро.

