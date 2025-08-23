Евро в конце августа: может ли удивить валюта ценой
- Курс евро на конец августа прогнозируется в диапазоне 48 – 49,5 гривен на наличном рынке.
- Сезон жатвы влияет на валютный рынок, поскольку аграрии реализуют валютный излишек.
Сейчас не ожидается резкого прорыва стоимости евро, а значит максимальная отметка валюты будет достигать до 49 гривен. Кроме того, положительным моментом является сезон жатвы, когда аграрии получают валютный избыток и тратят его на различные нужды. Это соответственно влияет на поведение НБУ относительно интервенций.
Какой курс евро прогнозирует банкир на конец августа?
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на рынке не стоит ожидать сюрпризов, ведь поведение евро является пока прогнозируемым, хоть и несколько изменчиво.
Впрочем, по словам банкира, рынок валют уже привык, что европейская валюта может испытывать резкие изменения.
Несмотря на все, по моему мнению, маловероятно, что евро "сорвется" в сторону 50 гривен. Как и неделей ранее, основные изменения будут происходить в промежутке 48 – 49 гривен с незначительным "запрыгиванием" за 49 гривен, но обязательным возвращением к обозначенному коридору.
Лесовой добавляет, что стоит обратить внимание на сезон жатвы, ведь сейчас аграрные компании продолжают реализовывать валютный избыток, а выручка с него будет направлено на закупки, например топливо.
Поэтому можно ожидать, что поведение регулятора на рынке будет соответствовать имеющимся трендам: если рынок (покупатели и продавцы) будут способны справиться естественным образом, то объем валютных интервенций может быть сведен к минимуму,
– объясняет банкир.
Таким образом, на ожидается, что курс будет находиться в таких диапазонах:
- на межбанке – 48 – 49 гривен за евро,
- на наличном рынке – 48 – 49,5 гривны за евро.
Когда Украина может перейти на евро?
- Еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук заявил, что для того, чтобы украинская экономика перешла на евро с доллара нужно, чтобы экономика страны не основывалась на экспорте сырья.
- Как добавляет аналитик Александр Паращий, стоит учесть еще и безналичный и наличный переход с доллара на евро, ведь в вопросе безналичной валюты переход на евро не будет иметь никакого влияния на экономику.
- А вот с наличной переориентацией будет не просто, потому что может быть недостаточно наличного евро в стране.